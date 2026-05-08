Objetivo 1.000 socios: el Coto Córdoba activa la reserva de abonos tras el ascenso a la Primera FEB

El Coto Córdoba de Baloncesto ya ha puesto en marcha uno de los primeros movimientos clave de su nueva etapa en la Primera FEB. Tras culminar el ascenso, el club ha activado la prereserva de abonos para la temporada 2026-27, una iniciativa dirigida inicialmente a sus abonados actuales y con la que busca ordenar desde el primer momento la elección de asientos en Vista Alegre, una novedad de cara a la próxima temporada.

La entidad cordobesa ha querido premiar así la fidelidad de quienes han acompañado al equipo en su camino hasta la categoría de plata del baloncesto español. Bajo el mensaje de que "Ahora más que nunca, tu sitio está en Vista Alegre", el club ha abierto un periodo exclusivo entre el 7 y el 12 de mayo para que los abonados puedan asegurar su asiento, antes de la apertura general prevista para nuevos aficionados.

La prereserva tiene un coste de 30 euros y otorga una serie de ventajas estratégicas de cara a la campaña de abonos. Entre ellas, la prioridad en la elección del asiento, el acceso anticipado al proceso de renovación y compra, y la asignación de un número exclusivo de turno que determinará el momento en el que cada aficionado podrá seleccionar su ubicación en el pabellón.

El proceso para cerrar la reserva de abono

El mecanismo es sencillo. Cada abonado que formalice su prereserva recibirá un código individual, asignado por orden de compra, que servirá como referencia para establecer el turno de elección. Cuanto antes se complete este paso, mejor posición se obtendrá en el proceso posterior de selección de asiento, uno de los puntos más sensibles en una temporada que se presenta como histórica para el baloncesto cordobés.

El club contactará más adelante con cada aficionado para concretar la elección definitiva de su sitio en Vista Alegre, un recinto llamado a convertirse en uno de los centros neurálgicos de la nueva aventura del Coto en Primera FEB. A partir del 13 de mayo, la campaña quedará abierta también a nuevos abonados, ampliando así el proceso a todos los seguidores interesados en sumarse al proyecto.

Con este paso, el Coto Córdoba empieza a construir también fuera de la pista su salto de categoría. El ascenso ha devuelto la ilusión al baloncesto de la ciudad y el club quiere convertir esa energía en una masa social sólida, organizada y preparada para acompañar al equipo en una temporada de máxima exigencia.

Celebración del ascenso del Coto Córdoba en Vista Alegre. / A.J. González

Rafael Blanco: "Hemos ido generando un sentimiento positivo"

El presidente de la entidad, Rafael Blanco, asegura que “hemos ido generando un sentimiento positivo que ha hecho que cada vez venga más público a Vista Alegre. Esperamos por tanto que ya en este final de la presente campaña e inicio de la siguiente, pues tengamos un salto importante en el tema de los abonados, con personas que creen en el club y se abonan, por lo que participarían activamente en el apoyo al equipo”.

El dirigente cordobés recalca que "este año hemos contado con unos 700 abonados, dando muchas facilidades económicas y siendo muy económicos en el precio de los mismos, pero ahora queremos iniciar la próxima temporada con mil abonados".

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El club quiere sobre todo mejorar la experiencia del socio, ofreciéndole regalos y descuentos en distintos establecimientos a lo largo de la campaña. El objetivo es que Vista Alegre recupere el ambiente de la temporada 2000-2001, la última con una asistencia masiva a Vista Alegre.