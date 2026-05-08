El Coto Córdoba redobla su ambición: impulsará al equipo femenino y al Coto Lucena en su nuevo proyecto

El Coto Córdoba no quiere que el ascenso a la Primera FEB de baloncesto se limite únicamente a su primer equipo masculino. El club de Vista Alegre ya trabaja en una hoja de ruta más amplia y ambiciosa que también afecta a sus otros dos conjuntos sénior, el equipo femenino y el Coto Lucena, dos piezas a las que la entidad pretende dar un impulso decidido dentro de su estructura deportiva.

La idea del club pasa por crecer de forma global, consolidando un proyecto que no solo mire al primer equipo, sino que también fortalezca su base competitiva en otras categorías. En ese contexto, su presidente, Rafael Blanco, ha avanzado las intenciones de la entidad para la próxima temporada, dejando claro que el objetivo es seguir apostando por ascensos logrados sobre la pista y por una estructura cada vez más sólida.

Pilar Castro realiza un lanzamiento en un choque del Coto Córdoba contra el Gestión y Calor Cordobasket. / Víctor Castro

Un equipo femenino "para ascender"

En el caso del equipo femenino, el Coto mantiene una línea de firmeza competitiva. La entidad seguirá compitiendo en la misma categoría que esta temporada, la Nacional 1, pero con la intención de construir una plantilla mucho más potente para pelear claramente por el ascenso. Rafael Blanco ha señalado sobre la escuadra femenina que «vamos a competir en la misma categoría que este año porque queremos ascender deportivamente. Vamos a hacer un gran equipo en la Nacional 1, un equipo para ascender. Queremos ascensos deportivos, no en los despachos, solo habría uno así por una cuestión excepcional».

Ese planteamiento encaja con la filosofía que el club quiere transmitir en esta nueva etapa: crecer con ambición, pero desde la credibilidad deportiva y la estabilidad del proyecto. El ascenso del primer equipo ha reforzado esa idea y ahora el Coto pretende trasladarla también a su sección femenina, con la intención de elevar su competitividad y darle un papel cada vez más importante dentro del organigrama general. Formar un equipo cuyo objetivo único sea el ascenso conllevará previsiblemente la llegada de al menos tres jugadoras no cordobesas.

Enrique Garrido, entrenador del Coto Lucena, da instrucciones a sus jugadores. / CÓRDOBA

Un equipo vinculado que aporte jugadores al primer equipo

En paralelo, el foco también está puesto en el Coto Lucena. El conjunto lucentino se encuentra a solo una eliminatoria de dar el salto a la Tercera FEB, una posibilidad que el club considera estratégica. Si ese ascenso se concreta, la idea es reforzar claramente al equipo para convertirlo en un escalón más útil dentro de la estructura del baloncesto sénior del Coto.

La intención es que el Coto Lucena pueda actuar como un equipo vinculado al primer plantel, facilitando el desarrollo de jugadores con proyección y ofreciendo una vía competitiva intermedia para baloncestistas que necesiten minutos, continuidad y crecimiento, antes de dar el salto a la Primera FEB.

El club de Vista Alegre, por tanto, empieza a dibujar una estructura mucho más completa. No solo piensa en sostener su presencia en la categoría de plata, sino también en rodear al primer equipo de un ecosistema competitivo que refuerce su futuro. El ascenso del Coto Córdoba ha abierto una nueva etapa. Y esa etapa no quiere quedarse en un solo equipo.