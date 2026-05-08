Baloncesto | Primera FEB
El Coto Córdoba estudia recuperar los viernes mágicos de Vista Alegre en su salto a Primera FEB
El club blanquiverde debate fijar sus partidos como local los viernes a las 21:00, una fórmula con aroma a los mejores tiempos del Cajasur
El Coto Córdoba ya piensa no solo en su plantilla y en su presupuesto para la próxima temporada, sino también en el ambiente que quiere construir en Vista Alegre en su estreno en la Primera FEB. Uno de los cambios que meditan los rectores del club, de cara a la próxima campaña, es el de los horarios de los partidos. Hace un año se plantearon jugar los partidos de Vista Alegre los viernes a las 21.00 horas. Sin embargo, se toparon con la normativa de la Segunda FEB, que no contempla esa banda horaria.
Ahora sí podría jugar el Coto los viernes, pues el reglamento de la Primera FEB sí lo contempla. La intención es irse al mismo horario que en su día usaba el Cajasur Juventud en la Liga LEB. Varios de los directivos actuales del Coto veían aquellos partidos y recuerdan lo que le gustaba al público.
La fórmula de los viernes tiene además argumentos prácticos. Un partido nocturno en ese tramo horario evitaría solaparse con buena parte de la actividad habitual de cantera y de clubes de la ciudad durante el fin de semana, algo que facilitaría la presencia en Vista Alegre de jugadores, técnicos y aficionados vinculados al baloncesto cordobés, como ocurría en la etapa del Cajasur.
La repetición de la fórmula que le funcionó al Cajasur
En el club hay además un componente emocional evidente detrás de esa posibilidad. La referencia sigue siendo el viejo Cajasur Juventud, que convirtió durante años los viernes por la noche en una cita muy reconocible para el baloncesto cordobés. Recuperar ese hábito significaría conectar el nuevo proyecto con una tradición que todavía conserva peso en la memoria deportiva de la ciudad, al tiempo que se intentaría generar una rutina propia en la nueva etapa del Coto en la Primera FEB. El regreso del baloncesto cordobés a esta categoría se ha recibido precisamente como un reencuentro con aquellos años de mayor relevancia competitiva.
Rafael Blanco ha reconocido sobre este tema que "hay un debate abierto en la junta directiva, no hay una decisión tomada pero vamos a valorarlo. Hay que tener en cuenta también la disponibilidad de la pista", recalcó el dirigente del club blanquiverde.
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