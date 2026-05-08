El Córdoba Futsal quiere cerrar su curso en Vista Alegre con una alegría tras asegurar la permanencia

El Córdoba Futsal ya está a un paso de dar por terminada la séptima temporada consecutiva en la Primera División de fútbol sala. El conjunto blanquiverde jugará este sábado a las 18.15 horas su último partido como local. El Quesos El Hidalgo Manzanares será el rival de los cordobeses.

El partido le llega al conjunto que entrena Emanuel Santoro con el objetivo básico de la temporada, la permanencia, ya cumplido, pues logró la permanencia a la conclusión de la pasada jornada, la 28ª y antepenúltima del campeonato.

Ahora intentará despedirse de sus aficionados con una victoria, lo que no consigue en Vista Alegre desde hace más de cinco meses, cuando venció por 4-1 al Jaén Paraíso Interior. Desde entonces ha acumulado nueve partidos seguidos como local sin lograr la victoria, en los que ha acumulado cuatro empates y cinco derrotas.

Una deuda pendiente con su afición

Por tanto, el bloque blanquiverde tiene una deuda pendiente con sus aficionados que intentará saldar en su choque contra el Manzanares, sobre todo porque también lleva diez encuentros de manera consecutiva sin sumar un triunfo, sumando los jugados como local y visitante. Enfrente tendrá a un rival que ocupa la sexta plaza con 43 puntos, quince más que los cordobeses, y que podría cerrar en Córdoba su presencia en las eliminatorias por el título.

José García Román, a la derecha, entrega una placa en un partido de esta temporada. / A.J. González

La despedida de García Román en Vista Alegre

El partido de este sábado llega también marcado por el traspaso de poderes en el club que se avecina. José García Román abandonará la presidencia a la conclusión de la liga para dejar el club en manos navarras, lo que supondrá el fin de una larga y exitosa etapa y el inicio de una nueva, muy diferente en todos los aspectos.

La permanencia del conjunto blanquiverde en Córdoba parece garantizada. Por ello, los aficionados al fútbol sala podrán seguir viendo en directo los partidos de su equipo. Eso sí, el club dejará de estar en manos cordobesas.

Santoro ha pedido a sus jugadores que afronten este choque "con la máxima ambición y la máxima hambre, primero para darle una alegría a nuestra afición y segundo porque tenemos dos pequeños objetivos matemáticos que tenemos que luchar hasta el final, superar la barrera de los 30 puntos, lo que nos propusimos al inicio de la campaña, y conseguir también una cifra de puntos superior a la de la pasada campaña, para lo que tendríamos que llegar a los 34". Del Manzanares destaca que es un equipo "muy bueno en transición, por lo que una de las claves será evitar que corran, lo que conseguimos en el partido de ida, que ganamos por 2-4".