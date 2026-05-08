El Cajasol Ángel Ximénez se juega dos puntos vitales en Valladolid ante un rival en la zona tranquila

El Cajasol Ángel Ximénez afronta este domingo uno de los partidos más delicados de su temporada. El equipo de Toni Malla visita al Recoletas Atlético Valladolid en la jornada 28 de la Liga Asobal, en un encuentro programado para las 12:30 horas en el Polideportivo Huerta del Rey y dirigido por Javier Álvarez Mata y Yon Bustamante López. La cita llega con el bloque pontano metido de lleno en la pelea por evitar el descenso.

La clasificación aprieta al máximo por abajo. El conjunto de Puente Genil arranca la jornada con 17 puntos y ocupa la 13ª posición, empatado con Nava y Huesca, mientras que el Guadalajara cierra la tabla con 11. En el otro extremo del contexto inmediato aparece un Valladolid más asentado, séptimo con 27 puntos y situado en una zona bastante más cómoda del campeonato.

Pendiente de los rivales directos

Cuando salte al mítico pabellón pucelano, el equipo pontanés ya sabrá los resultados de los encuentros de varios de sus rivales directos en la lucha por la permanencia, pues ya habrán jugado Huesca, Villa de Aranda y La Nava. Mientras, el Cangas jugará en la tarde del domingo ante el Bidasoa.

El escenario no invita a la relajación. Desde el propio club vallisoletano se presenta el choque como una cita exigente ante “un cuadro pontano que busca eludir el descenso”, y además el Recoletas llega después de tres derrotas consecutivas en liga, por lo que también intentará reaccionar ante su público. Ese contexto convierte el partido en una trampa competitiva para un Ángel Ximénez que necesita puntuar.

Daniel Ramos y David Estepa, durante un encuentro. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Un precedente aciago para los pontanos

El precedente de la primera vuelta tampoco ayuda a los cordobeses. El Recoletas Atlético Valladolid ya ganó en Puente Genil por 25-30 el pasado 13 de diciembre, en un partido que dejó clara la capacidad del conjunto pucelano para castigar los errores del Ángel Ximénez. Ahora, con más urgencias para los de Toni Malla y con Huerta del Rey como escenario, la exigencia será todavía mayor.

En Valladolid, además, ya han advertido públicamente del crecimiento del equipo pontano en la segunda vuelta. David Pisonero ha destacado que se encontrará “un equipo totalmente distinto al de la primera vuelta con refuerzos de muchas garantías”, un reconocimiento que apunta directamente a la mejora competitiva del conjunto andaluz en este tramo final. El problema para el Ángel Ximénez es que esa mejora necesita transformarse ya en puntos. Toni Malla, todo parece indicar que podrá contar Simonet y Dani Serrano, recuperados de los problemas físicos que les impidieron acabar el anterior encuentro. Aizen será en principio la única baja.

El partido, por tanto, se presenta como una prueba de madurez y resistencia. El Cajasol Ángel Ximénez necesita sostener su nivel defensivo, afinar la portería y llegar vivo al tramo decisivo para intentar rascar un resultado que le acerque a la salvación. La permanencia sigue abierta. Y Valladolid aparece ahora como una de esas estaciones en las que se define una temporada.