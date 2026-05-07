Mundial de 2026
Shakira pondrá voz al Mundial de fútbol con su nueva canción ‘Dai Dai’
El tema será lanzado el próximo 14 de mayo
EFE
Bogotá
La canción 'Dai Dai', de la cantante colombiana Shakira, será la oficial del Mundial de fútbol que se jugará entre junio y julio próximos en Estados Unidos, México y Canadá, anunció este jueves la artista en un breve vídeo publicado sus redes sociales.
En el vídeo, grabado en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, un pantalón corto azul y varios balones junto con un grupo de bailarinas mientras canta unos fragmentos de 'Dai Dai'.
El tema será lanzado el próximo 14 de mayo.
El 'Waka Waka' (Esto es África), de Shakira, fue el himno del Mundial de Sudáfrica 2010, que ganó la selección española, y cuatro años más tarde repitió en el de Brasil 2014 con 'La La La'.
- El singular hallazgo en un residencial de Córdoba: una promoción de viviendas albergará este tesoro del siglo X
- Manuel Benítez 'El Cordobés' celebra sus 90 años rodeado de familia: la emotiva foto de Julio Benítez con su padre
- Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
- La Junta de Andalucía declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción
- Siete UTEs formadas por las principales constructoras de España optan a construir la Base Logística del Ejército en Córdoba
- Paralizadas las obras del hotel de cuatro estrellas en el barrio cordobés del Campo de la Verdad por la huelga de gruistas
- Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
- Un terremoto de 3 grados con epicentro en el sureste de Córdoba alerta a varios vecinos de la barriada de Santa Cruz