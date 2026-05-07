La Nocturna Trotacalles acelera hacia el lleno: más de 2.700 dorsales vendidos y menos de 600 disponibles

La 23ª edición de la Nocturna Trotacalles ha entrado en la recta final de su fase de inscripción. Más de 2.700 corredores han adquirido un dorsal para esta carrera que tendrá lugar el próximo 6 de junio. Todavía puede inscribirse aquí.

La prueba que organiza el club Trotacalles ha superado los 2.500 atletas en la carrera reina, por lo que son menos de 500 los dorsales disponibles. Mientras, hay poco más de 150 a la venta en las categorías de base. Como en el 2025 hubo 2.600 inscripciones en la carrera principal, en breve superará esa cifra. De esta forma contará con la mayor cantidad de atletas desde la edición celebrada en el 2019.

La fase de inscripción quedará cerrada el 20 de mayo o cuando se agoten las inscripciones disponibles. El dorsal tiene un coste de 15 euros, que serán 18 entre los días 12 y 20 de mayo, siempre que entonces haya todavía disponibles. La presidenta de la entidad organizadora, Belén Castilla, espera agotar el cupo de inscripción en los próximos días.

Los mejores lugares para seguir la carrera

La edición de este año volverá a pasar por el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, un aliciente más a una prueba ya de por sí espectacular. Los atletas también recorrerán el Puente Romano, la Plaza de La Corredera, la Plaza de Capuchinos, el Alcázar de los Reyes Cristianos o la Torre de la Calahorra, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad de Córdoba. La carrera se celebrará el 6 de junio a partir de las 22.00 horas con un recorrido aproximado de 10.000 metros.

Salida de una edición de la Nocturna Trotacalles. / MANUEL MURILLO

La recogida de dorsales

Los dorsales podrán recogerlos los atletas en el Centro Comercial La Sierra, los días 4 y 5 de junio entre las 17.00 y las 21.00 horas y el mismo día de la carrera entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Los avituallamientos

Habrá puntos de avituallamiento en Ronda de los Tejares y el Puente de Miraflores. Los participantes, además, recibirán una bolsa del corredor que incluye camiseta conmemorativa de la carrera y productos de hidratación.

Las categorías

Habrá premios para los tres mejores de la general, de cada categoría de edad (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 23 a 35 años, +35, +40, +45, +50, +55, +60 y discapacitados físicos, psíquicos y silla de ruedas), para los tres primeros del club Trotacalles y para los tres mejores equipos.

La Nocturna es una carrera que ha ganado popularidad a lo largo de los años por su singularidad, la combinación de deporte y turismo en una ciudad con tanta historia y cultura como es Córdoba. El evento está abierto a corredores de todas las edades y habilidades, desde principiantes hasta atletas experimentados.

El recorrido

El itinerario completo es el siguiente: Padre Morales, Pintor Antonio Rodríguez Luna, Avenida del Aeropuerto, Vallellano, Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares, José Cruz Conde, Las Tendillas, Diego de León, Alfonso XIII, plaza de Capuchinos, Conde de Torres Cabrera, Plaza de Capuchinos, Carbonell y Morand, Alfonso XIII, Capitulares, Rodríguez Marín, La Corredera, Carlos Rubio, Lineros, Lucano, Cardenal González, Magistral González Francés, Patio de los Naranjos, Torrijos, Amador de los Ríos, Santa Teresa Jornet, Ronda de Isasa, Puente de Miraflores, José Luis Villegas Zea, Acera Mira al Río, Torre de la Calahorra, Puente Romano, Avenida del Alcázar, Avenida de Linneo, Escritor Castilla Aguayo, Menéndez Pidal, Pintor Zurbarán, Pintor Espinosa y Castello d'Empuries, donde se encontrará la meta.

Los anteriores ganadores

Laura Vázquez, Virginia Moya, Irene Rancaño, Diego Tirado, Manuel de la Rosa, Raquel Hernández, Miguel Espinosa, Marta Polo, Bruno Márquez, Inma Cantero, Rafael Bermúdez, Loli Jiménez, Laureano García, Montse Jabalera, Eva María Langa y María García son algunos de los atletas cordobeses que tienen esta carrera en su palmarés.