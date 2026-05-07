El fútbol cordobés busca otro salto a categoría nacional

La temporada entra en su fase definitiva para buena parte del fútbol cordobés. Después de nueve meses de competición, el Grupo I de División de Honor Senior ya ha echado el cierre a su fase regular y el foco se desplaza ahora hacia la pelea por el ascenso a Tercera RFEF, donde tres equipos de la provincia mantienen intacto el sueño de alcanzar categoría nacional. Egabrense, Atlético Palma del Río y Montilla CF disputarán desde este fin de semana una promoción que puede terminar dejando a Córdoba con un nuevo representante en el fútbol estatal.

El desenlace liguero confirmó el gran rendimiento de los equipos cordobeses durante toda la campaña, aunque el ascenso directo terminó en manos del Real Betis C, campeón del grupo, y el Racing Club Portuense. Aunque la segunda plaza acabó escapándose en las últimas jornadas, la provincia logró colocar a tres de sus equipos entre los seis mejores clasificados del campeonato, una muestra de la competitividad que han mantenido durante toda la temporada.

Ahora comienza una competición completamente distinta. El play off reunirá a los equipos clasificados entre la tercera y la sexta posición en unas eliminatorias a doble partido. Las semifinales enfrentarán al tercero contra el sexto y al cuarto contra el quinto, mientras que los vencedores accederán a una final definitiva de la que saldrá el último equipo ascendido a Tercera RFEF.

Un derbi cordobés asegurará un finalista

El sorteo y la clasificación final han querido que dos de los representantes cordobeses se crucen entre sí desde la primera ronda. Atlético Palma del Río y Montilla CF protagonizarán una semifinal provincial que garantiza la presencia de un equipo cordobés en la última eliminatoria por el ascenso.

El encuentro de ida se disputará este domingo a las 18.30 horas en el Estadio Municipal Sergio León, mientras que la vuelta quedará reservada para la próxima semana en una serie que se presume marcada por la igualdad. Ambos conjuntos han compartido buena parte de la temporada en la zona noble de la clasificación y sus enfrentamientos ligueros ya dejaron muestras de la competitividad entre dos proyectos construidos para pelear por cotas altas.

En el otro lado del cuadro aparece el Egabrense, que se medirá a la UB Lebrijana, también este domingo a las 12.15 horas en el Lebrija Campo Municipal, con la intención de completar un pleno provincial en la final. El conjunto de Cabra ha sido uno de los equipos más sólidos del grupo y afronta la promoción después de haber permanecido durante prácticamente todo el curso en posiciones de privilegio.

El Egabrense, regularidad y ambición hasta el final

El Egabrense afronta la promoción después de completar una de las mejores temporadas de su historia reciente. El conjunto de Cabra cerró la fase regular en tercera posición con 59 puntos, fruto de 18 victorias, cinco empates y siete derrotas en los 30 encuentros disputados. Un rendimiento que le permitió mantenerse durante prácticamente todo el campeonato como uno de los principales aspirantes al ascenso directo.

El equipo egabrense logró consolidarse en la zona alta desde las primeras jornadas y nunca abandonó la pelea con los conjuntos que encabezaban la clasificación. Su capacidad competitiva, especialmente en los momentos de mayor exigencia del curso, terminó convirtiéndolo en uno de los bloques más fiables del Grupo I de División de Honor Sénior.

Ahora, el club de Cabra afronta una oportunidad histórica. El Egabrense podría regresar al fútbol estatal más de tres décadas después de su última presencia en categoría nacional, ya que su última participación en Tercera División se remonta a la temporada 1993-94. Un posible ascenso supondría, por tanto, recuperar un lugar que el club no ocupa desde hace más de 30 años y devolver a la ciudad al mapa del fútbol nacional.

Los jugadores del Egabrense celebran junto a su afición. / CD Egabrense

El Montilla quiere culminar su crecimiento

Por su parte, el Montilla CFdisputará el play off tras cerrar una campaña prácticamente calcada a la del Egabrense. El conjunto vinícola finalizó la fase regular en cuarta posición con 59 puntos, tras firmar 18 victorias, cinco empates y siete derrotas en los 30 encuentros disputados.

El equipo montillano mostró una notable regularidad competitiva a lo largo de toda la temporada y consiguió consolidarse entre los conjuntos más fuertes del Grupo I de División de Honor Senior.

Ahora, el Montilla vuelve a situarse ante la posibilidad de regresar al fútbol estatal más de dos décadas después. La última presencia del club en Tercera División se produjo en la temporada 1999-2000, aunque entonces competía bajo la denominación de Viña Verde Montilla. Aquella experiencia terminó con el descenso del equipo tras finalizar en la decimoctava posición.

Lance entre el Montilla y el Egabrense en uno de los encuentros de esta temporada. / Montilla CF

Palma del Río, la revelación del campeonato

El Atlético Palma del Río también se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Grupo I de División de Honor Senior. El conjunto palmeño cerró la fase regular en quinta posición con 57 puntos, después de firmar un balance de 17 victorias, seis empates y siete derrotas en los 30 encuentros disputados. Unos números que le permitieron consolidarse entre los equipos más competitivos de la categoría y asegurar su presencia en el play off de ascenso a Tercera RFEF.

La promoción abre ahora la posibilidad de devolver al club al fútbol estatal más de tres décadas después de su última experiencia en Tercera División. El Palma del Río disputó por última vez la categoría nacional en la temporada 1991-92, cuando terminó descendiendo tras finalizar en la decimoctava posición.

El conjunto palmeño afrontará además una eliminatoria provincial frente al Montilla CF, un duelo que garantizará la presencia de un equipo cordobés en la final por el ascenso y que mantiene viva la ilusión de regresar a categoría nacional después de más de 30 años.

Sergio León celebra un gol con el At. Palma del Río, esta temporada. / Palma Deporte

Un play off marcado por la igualdad

La División de Honor Andaluza ha dejado este curso uno de los campeonatos más igualados de los últimos años. Las diferencias entre los equipos de la zona alta han sido mínimas durante buena parte de la competición y la clasificación no terminó de definirse hasta las últimas jornadas.

Ese equilibrio convierte el play off en un escenario completamente abierto. La dinámica del momento, la gestión de la presión y los pequeños detalles pueden terminar inclinando eliminatorias en las que apenas existen diferencias entre los contendientes.

Para el fútbol cordobés, además, la promoción representa una oportunidad estratégica. La posibilidad de sumar un nuevo representante en Tercera RFEF reforzaría el peso de la provincia en el panorama andaluz y daría continuidad al crecimiento competitivo que varios clubes vienen mostrando en los últimos años.

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El camino hacia el ascenso comienza ahora. Cuatro partidos separan a Egabrense, Atlético Palma del Río y Montilla CF de un salto que puede cambiar el rumbo de sus proyectos deportivos.