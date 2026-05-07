El Coto Córdoba quiere atar su futuro: Gonzalo Rodríguez, prioridad absoluta tras el ascenso

El Coto Córdoba de Baloncesto ya ha activado la maquinaria de la próxima temporada y tiene clara cuál es su primera gran operación: asegurar la continuidad de Gonzalo Rodríguez. El técnico gallego, arquitecto vital en el ascenso a la Primera FEB, se ha convertido en una prioridad absoluta para la entidad blanquiverde, que quiere blindar su figura como base del proyecto de futuro.

Rodríguez firmó el pasado verano por dos temporadas, por lo que todavía tiene contrato en vigor para el próximo curso. Sin embargo, el club cordobés quiere ir un paso más allá y ampliar su vinculación una campaña adicional, lo que permitiría al entrenador seguir al frente del equipo al menos hasta el final de la temporada 2027-28.

La intención del Coto es clara: dar estabilidad a un proyecto que acaba de alcanzar uno de los mayores éxitos de su historia reciente y que ahora necesita consolidarse en la Primera FEB. Para la entidad, Gonzalo Rodríguez no solo ha demostrado capacidad para competir y ascender, sino también para liderar un crecimiento más amplio en la estructura deportiva y organizativa del club.

Gonzalo Rodríguez besa la copa de campeón de la Primera FEB. / LOF

Rafael Blanco: "Es a día de hoy uno de los mayores valores que tiene la entidad"

El presidente del club, Rafael Blanco, ha declarado sobre esta cuestión que “Gonzalo ha hecho un trabajo magnífico, el club está muy contento con él y contamos con él para la próxima temporada. Contamos con él para desarrollar el proyecto deportivo de futuro que tiene el Coto Córdoba, que va más allá de una o dos temporadas. Para nosotros, Gonzalo es a día de hoy uno de los mayores valores que tiene la entidad”.

El entrenador gallego declaró tras el ascenso a Cope Córdoba que quería seguir pero que tenía pendiente de arreglar “un tema familiar”. El técnico santiagués quiere establecerse en Córdoba y para ello pretende residir aquí junto a su familia.

Como el Coto Córdoba desea que permanezca muchos años en el club, también está por la labor de que entrene y viva en Córdoba junto a su familia, para que así entrene al equipo lo más tranquilo posible.

Una vinculación a largo plazo

En el club entienden que ese aspecto resulta importante. La idea del Coto no pasa solo por retener a su entrenador, sino por ofrecerle un contexto sólido para que pueda desarrollar su trabajo con tranquilidad y continuidad. La apuesta por Gonzalo Rodríguez es, por tanto, deportiva, estratégica y también de largo recorrido.

La entidad valora especialmente su forma de trabajar, marcada por la atención al detalle, la exigencia diaria y la capacidad para sacar el máximo rendimiento a la plantilla. Además, el técnico ha tenido un papel activo en el crecimiento del club más allá del banquillo, aportando criterio en cuestiones organizativas y ayudando a preparar la estructura necesaria para afrontar el salto de categoría.

Todo apunta a que la continuidad de Gonzalo Rodríguez quedará resuelta en los próximos días. Y si nada se tuerce, el Coto Córdoba habrá asegurado una de las piezas más importantes de su presente y de su futuro inmediato.