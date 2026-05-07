El Coto Córdoba se enfrenta ahora al otro ascenso: reunir 1,5 millones de euros para competir en Primera FEB

El Coto Córdoba de Baloncesto ya ha iniciado la carrera y la lucha por certificar el otro ascenso que le espera en los dos próximos meses, el administrativo, o lo que es mismo, reunir el presupuesto necesario que le permita competir con garantías en la Primera FEB.

La segunda categoría nacional es la antesala de la ACB. Hay por ello clubes con una larga trayectoria en la élite que cuentan con presupuestos importantes, algunos con cifras superiores a los cinco millones de euros.

El propio presidente del club, Rafael Blanco, ha reconocido que se ven “obligados, al conocer el presupuesto de otros clubes, a duplicar dos veces y media el presupuesto de esta temporada, que ha sido de 650.000 euros. Una vez valorado y visto como está el mercado, pues necesitaríamos llegar a un presupuesto de un millón y medio de euros. Con ese presupuesto podríamos tener un equipo competitivo en Primera FEB, aunque lógicamente no para ascender, pues los equipos que están luchando por ese objetivo, Obradoiro, Coruña o Estudiantes, todos superan los cinco millones de euros”.

La plantilla del Coto Córdoba, en el Foro Romano. / Manuel Murillo

Desterrar la idea de ser un equipo ascensor

Según Blanco, “hemos estudiado los presupuestos de otros equipos de la categoría, los que suben, los que bajan, los que están en medio, hemos hablado con ellos y nos hemos documentado al respecto para saber cual presupuesto debemos reunir”.

El presidente del Coto tiene claro que no quiere que el equipo sea “un ascensor que suba para bajar, pues tenemos los pies en el suelo. Hay en la Primera FEB equipos con mucho presupuesto y plantillas muy serias. Nosotros vamos a trabajar con humildad para conseguir un equipo que nos dé espectáculo en la categoría y en eso estamos”.

El dirigente cordobés ahonda en el tema al señalar que el apreciable aumento en el presupuesto requiere que “necesitamos más apoyo institucional, ya se lo hemos transmitido al presidente de la Diputación Provincial y al alcalde, y también le hemos dicho algo similar a la Junta, aunque su situación sea más compleja, porque abarca todo el territorio andaluz, y también se lo hemos dicho a los patrocinadores privados, a Coto, como patrocinador principal del proyecto, que va a seguir volcado, y a los demás”.

El respaldo incondicional de Suministros Coto

Al hablar sobre el patrocinador principal, la empresa Suministros Coto, recalcó que “a ellos hay que darles las gracias siempre, porque han estado en las duras y en las maduras”. También cuenta Rafael Blanco con mejorar el resto de patrocinio privado. “Vamos a continuar con el grupo de empresas que hemos creado, que cuenta por el momento con 25, y que queremos duplicar para llegar a 50”.

Pese a todo, el Coto Córdoba necesitará más apoyos, por lo que reconoce que “necesitamos dos patrocinadores privados potentes más. Ya hemos hablado con la Fundación Cajasol y vamos a hablar con Kutxabank”.

Los plazos son cortos a la hora de buscar los apoyos necesarios para competir en una liga como la Primera FEB. Blanco deja claro que “tenemos que llegar a un millón y medio de euros y tenemos de plazo 40 días para conseguirlo porque la liga empezará a principios de septiembre y el equipo estará entrenando en agosto, por lo que dispondremos de dos meses para fichajes, renovaciones y demás”.

Los plazos y requisitos de inscripción

Sobre este tema, la Federación Española tiene fijados unos plazos para que los clubes aporten la documentación necesaria que les permita competir en la Primera FEB. Si vemos las bases de competición de la campaña 25-26, el Coto Córdoba tendría que cerrar su inscripción en la primera semana de julio. Para entonces debería, según las bases de la campaña 25-26, aportar un aval bancario de 150.000 euros. También debería abonar una cuota de inscripción de 36.000 euros, la mitad al inscribirse y el resto no más tarde del 30 de septiembre. Por tanto, estamos hablando de menos de 60 días para reunir los apoyos que le permitan dar el salto presupuestario al que aspira.