El Córdoba Futsal ultima el relevo en la dirección del club para que entren unos gestores navarros

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad se acerca a una decisión que puede cambiar para siempre su historia reciente. Todo apunta a que la entidad presidida por José García Román ultima el relevo en la presidencia, una decisión que anunció hace un año. El actual presidente del Ribera Navarra, Ramón Lázaro, se hará en principio con el control del club si la negociación se cierra finalmente, aspecto que es inminente, según pudo saber este periódico.

El CEO de la entidad y, por tanto, el responsable en el día a día del club en Córdoba sería Sergio Gayá, un hombre cercano a Lázaro y que actualmente se encuentra trabajando con Lázaro en el Ribera Navarra y el Tudelano de la Segunda RFEF de fútbol. Los movimientos en los despachos van a acelerarse, ahora que el Córdoba Futsal ha asegurado su permanencia en Primera, un factor clave en las negociaciones que lleva García Román.

El club se mantendrá en Córdoba

Salvo un cambio de timón de última hora, el club seguiría compitiendo en Córdoba. La propia normativa de la Federación Española impide que la plaza de un club cambie de comunidad autónoma. Sí puede moverse de localidad dentro de la misma provincia cambiando su domicilio social. También puede irse a una nueva sede en la misma comunidad autónoma pero en esta hipótesis la espera debería ser de un año.

La noticia supondría el cierre de una etapa que ha marcado al club y a la ciudad. El Córdoba Futsal compite en la actual Primera División 2025-26 y esta campaña representa su séptimo curso consecutivo en la élite, una trayectoria que arrancó en la temporada 2019-20 y que ha consolidado al proyecto blanquiverde como uno de los nombres reconocibles del fútbol sala nacional. Su mejor registro liguero en este ciclo llegó con una undécima posición, techo competitivo de una aventura construida con enorme esfuerzo bajo la dirección de José García Román.

Una decisión cantada

En ese contexto, la figura de José García Román adquiere un peso decisivo. El dirigente cordobés ya avisó hace un año de la necesidad de encontrar una salida de continuidad para el club, sobre todo pensando en que permaneciera en Córdoba, lo que finalmente va a conseguir. La posible operación tendría además una derivada competitiva muy evidente. El Ribera Navarra forma parte también de la actual Primera División, si bien ya ha perdido matemáticamente la categoría.

Emanuel Santoro da instrucciones en un tiempo muerto. / A.J. González

La opción del Ribera Navarra para salvarse vía despacho

Para Córdoba, el cambio que se avecina supondría mantener en la ciudad a un proyecto que ha superado ya los 200 partidos en Primera y que ha convertido Vista Alegre en uno de los pabellones reconocibles del campeonato. A García Román le quedan por tanto dos partidos oficiales como presidente del Córdoba Futsal.