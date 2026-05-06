Un gol de Dembélé conduce al PSG a la final de Budapest pese al último esfuerzo de Kane

En Budapest verán un 'Mosquito' por primera vez el 30 de mayo. Ousmane Dembélé volverá a volar en la final de la Champions después del trayecto que inició este miércoles en Múnich. Conduce bajo las alas, tan fortalecidas ahora en su país, tan aerodinámicas con el adiestramiento de Luis Enrique, al PSG a la posibilidad de revalidar el título del año pasado. El cuadro francés acarició la victoria hasta el minuto 94, cuando Harry Kane acertó. Demasiado tarde. La remontada requería mucho más tiempo ante el vigente campeón.

Es la tercera final del PSG, segunda consecutiva, que perdió la primera ante el Bayern (19-20) en Lisboa y ganó la segunda, precisamente en casa del Bayern, el Allianz Arena, goleando al Inter (5-0). En el Puskás Arena se medirá al Arsenal, que disfrutará de su segunda oportunidad en 20 años desde que cayera ante el Barça en París (2-1).

Los jugadores de la generación actual tendrán la oportunidad de ser conocidos como "los inolvidables", dijo Thierry Henry, componente de la anterior y miembro del equipo bautizado como "los invencibles". También lo ha sido el actual grupo de Mikel Arteta, primero en la liga regular e invicto en Europa, con 11 victorias y 3 empates. Peor estadística tiene el PSG, que incluso jugó el 'playoff'otra vez, pero ambos conjuntos han llegado al lugar que deseaban todos.

Las mismas caras

Se reencontraron las mismas caras. Repitieron 20 de los 22 titulares de la ida. Sólo dejaron de jugar el lateral izquierdo del Bayern (Laimer sustituyó a Davies) y el lateral derecho del PSG (Fabián entró por el lesionado Hakimi). El hechizo se había roto. Al menos, el del acierto ante la portería, tan formidable en París, con cinco tantos en el primer tiempo, nueve en total.

Kimmich y Kvaratskhelia disputan un balón en una jugada del Bayern - PSG. / RONALD WITTEK / EFE

El gol llegó más pronto que, sin embargo. Y lo marcó el forastero. Entonces fue Harry Kane y de penalti; esta vez, Ousmane Dembélé que había anotado dos dobletes seguidos. El exazulgrana soltó un furioso tiro para dejar sin tiempo de reacción a Manuel Neuer tras una fácil cabalgada de Khvicha Kvaratskhelia en una pésima presión adelantada del Bayern.

No dejaron de ondear las banderas ni se acallaron los cánticos en Múnich, en una noche grande que podía devolver al equipo a su decimosegunda final. Ese gol apenas podía significar un entretenimiento, visto el antecedente de París, donde caía por 5-2 y acarició el 5-5, y todos los de la temporada del Allianz, donde no había perdido. Hasta que les picoteó el 'mosquito'.

Los constantes ataques del Bayern acabaron acogotando al PSG, que tuvo en la cabeza de João Neves el 0-2, ya no pudo rematar más antes del descanso. El conjunto alemán había ajustado las posiciones y recuperaba con prontitud el balón para intentar un nuevo intento. Pero los tiros de Luis Díaz, Olise y Musiala nunca encontraron su deseado destino.

Noticias relacionadas

Fueron, se comprobó después, los mejores momentos del Bayern. En el reparto de instrucciones del descanso, salió mejorado el PSG. Cerró con mayor eficiencia los pasillos hacia su área y se desplegó más en ataque. Las carreras de Kvaratskhelia y Désiré Doué fueron más frecuentes y más amenazadoras, y el Bayern la tomó con el árbitro, que le desquició. El conjunto de Luis Enriqueremató más veces y Neuer se lució más que Safonov, a quien no le doblaron los dedos hasta el obús de Kane.