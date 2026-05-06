Fátima Gálvez agranda su leyenda con el octavo título seguido en el Campeonato de España

El tiro al plato cordobés volvió a dejar su huella en el Campeonato de España disputado en Las Gabias, donde Fátima Gálvez e Irene del Rey firmaron una actuación sobresaliente y subieron al podio en una nueva demostración del nivel que sigue ofreciendo esta disciplina en la provincia.

La gran protagonista volvió a ser Fátima Gálvez. La tiradora de Baena conquistó el título nacional en foso olímpico absoluto por octavo año consecutivo y elevó su cuenta total a once coronas en los últimos veinte años, una cifra que refuerza aún más su dimensión histórica dentro del tiro español. Su primer oro nacional llegó en 2006 y desde 2019 no ha dejado escapar el campeonato, encadenando una racha de dominio sencillamente extraordinaria.

La campeona olímpica confirmó en Granada que atraviesa un gran momento de forma. En la fase inicial ya dejó claras sus intenciones al imponerse con 116 platos sobre 125, igualada con la vigente campeona mundial individual, la catalana Mar Molné. Ese pulso de alto nivel tuvo continuidad en la final, donde la baenense volvió a responder con la firmeza habitual en las grandes citas.

Fátima Gálvez, en lo más alto del podio, tras ganar el oro por equipos. / CÓRDOBA

Una final dominada por la baenense

En el desenlace por el oro, Fátima Gálvez acabó imponiéndose con 25 platos rotos, uno más que la asturiana Beatriz Martínez, que se colgó la plata con 24. El bronce fue para Marciana Alodia Gómez con 20, mientras que Mar Molné quedó fuera del podio y tuvo que conformarse con la octava posición.

La actuación de Gálvez no se quedó ahí. La cordobesa sumó además un segundo oro por equipos con la selección andaluza, que se impuso con 352 platos, solo uno más que la Comunidad Valenciana, segunda con 351. Matías González y Francisco José Martínez completaron el equipo mixto andaluz que llevó a la comunidad andaluza a lo más alto del podio.

Irene del Rey, a la izquierda, tras ganar la plata júnior en el Campeonato de España. / CÓRDOBA

Doblete de oro de Irene del Rey

También dejó una actuación muy destacada Irene del Rey, que brilló por partida doble en la categoría júnior. La tiradora de Villanueva del Rey alcanzó la plata individual tras ceder únicamente en la final ante la vasca Arianne Zabala, que logró el oro con 24 platos. La cordobesa cerró su participación con 21, mientras que la extremeña Dana Navarro completó el podio con 18.

Irene del Rey redondeó su campeonato con un nuevo éxito por equipos, al conquistar el oro júnior con la selección andaluza junto a la malagueña Dana Navarro y la manchega que compite por Andalucía África Baena. De este modo, el tiro al plato cordobés cerró otra cita nacional con protagonismo, medallas y la sensación de seguir contando con nombres de referencia en varias categorías.