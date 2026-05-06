El Coto Córdoba de Baloncesto ofrece su ascenso a la Junta de Andalucía

El Coto Córdoba de Baloncesto continúa saboreando el ascenso a la Primera FEB y ampliando el eco institucional de una temporada que ya forma parte de la historia del deporte provincial. El conjunto blanquiverde fue recibido este miércoles por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, y por el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte, Eduardo Lucena, en una nueva parada de su recorrido por administraciones públicas y empresas patrocinadoras y colaboradoras tras su reciente gesta.

La visita sirvió para poner en valor el impacto que está teniendo el ascenso del equipo cordobés más allá de la pista. Adolfo Molina subrayó durante el acto el orgullo que genera la trayectoria del club “por la importancia que tiene a la hora de vender la marca Córdoba”. En la misma línea se expresó Eduardo Lucena, que también quiso reconocer el mérito deportivo de una entidad que ha devuelto al baloncesto cordobés masculino a la segunda categoría nacional.

El club, representado en el acto por varios de sus integrantes, volvió a trasladar la importancia que tiene este logro no solo para la entidad, sino también para el deporte andaluz. Rafael Blanco puso el acento en el orgullo de representar a Andalucía en una categoría de gran exigencia y recordó además la posición privilegiada que ocupa ya el Coto dentro del panorama autonómico, con solo dos clubes andaluces por delante en el escalón competitivo, el Unicaja Málaga y el Granada.

El reconocimiento merecido a la gesta

La recepción forma parte del itinerario de reconocimientos que el equipo está realizando tras consumar uno de los ascensos más importantes del deporte cordobés reciente. El Coto sigue recogiendo así el fruto institucional y social de una temporada sobresaliente que ha devuelto la ilusión al baloncesto de la ciudad.