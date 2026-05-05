Álvaro Cejudo deja de ser entrenador del Salerm Puente Genil. El técnico pontano no dirigirá más al equipo de su tierra después de haber logrado el histórico ascenso a Segunda RFEF, hace un año, y no lograr mantener la categoría, esperanza que mantuvo el club rojillo hasta la última jornada de Liga, cuando cayó el pasado domingo en Totana ante La Unión (1-0). El propio Salerm Puente Genil anunció la separación de los caminos entre el club y el técnico este mismo martes, a través de sus redes sociales.

Un año del histórico ascenso

La próxima semana, precisamente, se cumple un año del hito histórico que firmó el Salerm Puente Genil. El bloque dirigido entonces por Álvaro Cejudo se convirtió oficialmente equipo de Segunda Federación tras imponerse al Internacional de Sevilla en la última jornada de Liga en el Grupo 10 y atar el título de campeón. A su regreso a la localidad pontana, la plantilla compartió la hazaña con su afición en un colorido itinerario en bus por las calles más distinguidas, para finalizar en la caseta municipal. Puente Genil fue una fiesta.

Luego llegó la campaña 2025-26, en la que el Salerm Puente Genil partía como uno de los candidatos a pelear la salvación en un grupo fortísimo, en el que debía codearse con clubs de la talla del Recreativo de Huelva, el Extremadura, el Real Jaén, el UCAM Murcia, el Xerez, el Linares o aspirantes a todo como el Águilas. Lo luchó el Salerm Puente Genil hasta la última jornada, en la que debía ganar en Totana y esperar resultados para buscar, al menos, el play out de permanencia. Pero no pudo ser. Tras una campaña que inició con uno de los presupuestos más bajos del Grupo 4 de Segunda RFEF, el Salerm Puente Genil regresará al Grupo 10 de Tercera RFEF. Y ya no tendrá como entrenador a Álvaro Cejudo.