El recuerdo a los tres clubes cordobeses que alcanzaron la segunda categoría masculina antes que el Coto

El Coto Córdoba de Baloncesto va a regresar a una categoría en la que no competía ningún equipo de la provincia desde el 2002. El Cajasur Juventud descendió entonces al perder por 1-3 aquel play off de descenso contra el Sondeos del Norte de La Coruña. Tres son los clubes cordobeses que han competido hasta hoy en la categoría de plata del baloncesto nacional.

El pionero

El Areté Universidad Laboral ejerció de pionero al competir en la Segunda División Nacional entre los años 1965 y 1968. Eran los inicios de las ligas nacionales en España y solo había entonces dos, la Primera División -de un grupo- y la Segunda, con al menos siete repartidos por todo el país. Entre sus jugadores se encontraba Daniel Pintor, un granadino que de allí pasó a la Primera División al club que hoy es el Baskonia. Al crearse una tercera categoría nacional en 1968, la Tercera División, el Areté pasó a jugar en esa nueva división hasta su desaparición.

Areté Universidad Laboral de la temporada 65-66. / CÓRDOBA

La trayectoria del Cajasur Juventud

El histórico club Juventud debutó en la entonces Primera B en la campaña 81-82. Solo una campaña duró aquella aventura al descender. La segunda etapa tuvo una duración de dos años, pues arrancó en 1986 y concluyó en 1988. Los dos años bajó el club que presidía Andrés López, primero con la denominación de Diario Córdoba Colecor y posteriormente llevando el nombre de Cajasur. El primer descenso lo evitó al producirse una ampliación de la categoría. A la siguiente campaña ya tuvo que bajar. El Juventud creó entonces una liga profesional, la CBP (Circuito del Baloncesto Profesional), de cara a la campaña 88-89. Aquella liga con tres extranjeros solo duró media temporada.

El Cajasur Juventud regresó a la Primera B en 1992, para mantenerse a este nivel hasta el 2002. Durante esos años cambió dos veces la liga de denominación, primero a Liga EBA (94-95) y posteriormente a LEB (96-97).

La mejor la clasificación la consiguió en la campaña 97-98 al concluir en la quinta plaza con Frank Lawlor como entrenador. Sin embargo, el momento más recordado es el del único triunfo en una eliminatoria de ascenso a la ACB, el duelo de octavos de final que los granates ganaron por 3-2 al Inca, entonces con Rafa Sanz como técnico.

José Antonio Ferrer controla el balón en la campaña 01-02. / A.J. González

El año del Pozoblanco

El Pozoblanco era hasta hoy el único club que había subido por la vía deportiva, pues todos las demás entradas en la segunda categoría se habían producido de manera administrativa. El equipo que entrenaba Eduardo Burgos subió en 1995, compitiendo en la EBA del curso 95-96.