La Primera FEB que espera al Coto Córdoba: una liga de históricos, 34 jornadas y un salto de enorme dimensión

El Coto Córdoba de Baloncesto ya ha hecho realidad su sueño de dar el salto a la Primera FEB de baloncesto. El conjunto cordobés lo ha conseguido venciendo en la final de la Segunda FEB al campeón del Grupo Este, el Amics Castelló, en el duelo entre los conjuntos ganadores de los dos grupos. El referente del baloncesto provincial va a iniciar una nueva etapa en una división con unas características muy diferentes a la anterior.

Un grupo y una liga prevista para 18 equipos

Por lo pronto, es una división de un grupo, teóricamente de 18 equipos, aunque en la presente campaña 2025-26 hay 17 al no haber encontrado la Federación Española, el pasado verano, uno más para completar la categoría. Hasta nueve clubes, más de la mitad, son los máximos representantes de zonas con pasado en la ACB.

La presencia del histórico Estudiantes

Entre todos brilla con luz propia el Movistar Estudiantes, una de las entidades con un palmarés más brillante en el baloncesto nacional. El club madrileño tiene en su palmarés tres títulos de la Copa del Rey (1963, 1992 y 2000). Además ha disputado una final de la Copa Korac (1999) y una semifinal de la Euroliga (1992).

Formó parte de lo que hoy es la ACB desde la creación de la División de Honor, en 1956, de manera ininterrumpida hasta el 2021, por lo que se mantuvo 65 años seguidos en la máxima categoría. Por las plantillas del Estudiantes han pasado jugadores míticos como Alberto Herreros, John Pinone, Ricky Winslow, Nacho Azofra o el cordobés Felipe Reyes.

Hugo López (Movistar Estudiantes), durante un encuentro. / Estudiantes

El Fuenlabrada y el Obradoiro

También se encuentra en la Primera FEB el Fuenlabrada, con 25 años de trayectoria en la ACB, competición que abandonó por última vez en 2023. El actual técnico del Coto, el santiagués Gonzalo Rodríguez, viene del Obradoiro, una institución que ha militado trece años en la ACB. En 2024 descendió desde la máxima categoría a la segunda. También han visto baloncesto ACB en Gipuzkoa (11 temporadas), Ourense (10), Alicante (9), Cantabria (5), Menorca (4) y A Coruña (1).

La categoría la completan en la presente campaña clubes con un gran presupuesto como el Tizona Burgos o el Melilla Ciudad del Deporte, además de otros como el Caesa FC Cartagena, Agrobal Maristas Palencia, Alimerka Oviedo, Caja Rural Zamora, Palmer Mallorca Palma o Fibwi Mallorca Palma. También estará previsiblemente el próximo año en la Primera FEB el CB Granada, ya que se encuentra muy cerca de certificar el descenso en la ACB.

Un grupo de jugadores del Obradoiro. / Obradoiro

Los cordobeses de la Primera FEB

Dos cordobeses compiten en esta liga. Rafa Sanz entrena al Melilla y el pívot pontanés Ismael Tamba juega con el Alicante. Sanz dirigió al Cajasur Juventud en la segunda categoría española entre los años 1999 y 2001.

El sistema de competición

El sistema de competición arranca con una fase regular de 34 jornadas, con la primera el último fin de semana de septiembre y la última sobre el 10 de mayo. Los tres últimos, si hay 18 equipos, bajan a la Segunda FEB.

Por arriba, el campeón de la fase regular sube directamente a la ACB. Del segundo al noveno juegan inicialmente un play off a cinco partidos. Los cuatro ganadores disputan una Final a 4 con una plaza más en la máxima categoría.