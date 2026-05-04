Paula Blasi pasa al ataque e intenta romper la Vuelta

Faltaba kilómetro y medio para llegar a la localidad de San Cibrao das Viñas, en la provincia de Ourense, zona de repechos y carretera ancha, de la que no gustan a los cicloturistas cuando ruedan en solitario con los coches adelantando rápido en señal de peligro. Rodaban a 33 kilómetros por hora cuando Paula Blasi quiso jugar a la ofensiva para ver lo que ocurría; a mover el árbol de la Vuelta a España por si había alguna corredora que se cortaba como el fruto maduro que cae cuando sopla el viento.

En un abrir y cerrar de ojos, gracias a la furia de la catalana, las mejores se colocaron a su rueda, como alumnas que querían ser las distinguidas de la clase. Nadie la dejó respirar, ni dar tiempo a que diera la sorpresa. Eso sólo pasa una vez en la vida, una oportunidad que hay que saber aprovechar, tal como hizo Blasi el mes pasado para apuntarse la Amstel Gold Race y para que el mundo ciclista comenzase a familiarizarse con su nombre.

Franziska Koch, nueva líder de la Vuelta, en el podio. / LA VUELTA

Fue sólo un instante, un toque de distinción para dejar constancia de su calidad y para que las Kasia Niewiadoma, Anna van der Breggen, Pauline Ferrand-Prévot o Lotte Kopecky se colocasen a su estela, ni un metro de gracia, que no estaba el día para bromas, en una segunda etapa que hasta ese instante había estado marcado por algunas caídas.

Sólo 36 corredoras juntas

Llegó un pelotón de apenas 36 corredoras, como prueba de que el día había sido duro, con algún chubasco por el camino y con la victoria al esprint de la belga Shari Bossuyt, integrante del conjunto AG Insurance, versión femenina del Soudal de Mikel Landa, donde también corren la Vuelta, entre otras, la catalana Mireia Benito, que trató también de fugarse, y la eslovena Urska Zigart, pareja de Tadej Pogacar.

La clasificación general. / LA VUELTA

Los accidentes, por desgracia, estuvieron en el orden del día y provocaron el abandono de la suiza Noemi Rüegg, que vestía el jersey rojo de líder como ganadora de la etapa inaugural de la Vuelta. Hubo la tradicional fuga consentida, intentos sin éxito en los últimos kilómetros y estreno de la alemana Franzi Koch, ganadora de la París-Roubaix, como líder de la carrera, gracias a las bonificaciones.

Décima de la general

En la clasificación general, Blasi ya ocupa la décima plaza, por ahora en terrenos donde es muy difícil lucirse en solitario y sin excesiva dureza para tratar de dar un toque serio a la carrera más que para mostrar la categoría, tal como hizo la ciclista catalana.

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