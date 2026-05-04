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Baloncesto | Segunda FEB

Karl Matute: el jugador del Coto Córdoba que celebró un ascenso sin estar inscrito

El pívot estonio celebró la gesta junto al resto de sus compañeros del Coto Córdoba en Castellón pese a no contar con licencia federativa

Matute, primero derecha con gafas, en la celebración del ascenso del Coto Córdoba de Castellón.

Matute, primero derecha con gafas, en la celebración del ascenso del Coto Córdoba de Castellón. / LOF

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Uno de las notas curiosas que ha aportado el ascenso del Coto Córdoba a la Primera FEB es la presencia en Castellón de Karl Matute, el pívot estonio que el club incorporó al límite del cierre del mercado y que no pudo dar de alta por presentar la documentación tarde.

Matute fue anunciado como nuevo jugador del Coto Córdoba el 28 de febrero, el último día establecido para incorporar jugadores. Sin embargo, pasaron las jornadas y la Federación Española nunca llegó a tramitar la licencia. El estonio llegó incluso a ser anunciado como un jugador más de la plantilla en la rueda de presentación del partido Coto-Morón, celebrado el 7 de marzo.

Lo que ocurrió es que la entidad que preside Rafael Blanco presentó parte de la documentación una vez pasados los plazos establecidos por la FEB. Pese al recurso presentado por el club, el organismo que dirige Elisa Aguilar no permitió que formara parte de la plantilla de manera oficial.

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Un jugador plenamente integrado

El Coto Córdoba decidió entonces mantenerlo en la dinámica del equipo, salvo que le llegara una oferta que al jugador le interesara, ya que se había integrado muy bien, y el técnico, Gonzalo Rodríguez, se encontraba satisfecho con su trabajo. A Castellón viajó para festejar el ascenso junto al resto de sus compañeros. Ahora podrá añadir un ascenso a su palmarés.

Karl Matute, en la rueda de presentación de jugadores del partido Coto-Morón.

Karl Matute, en la rueda de presentación de jugadores del partido Coto-Morón. / A.J. González

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