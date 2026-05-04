Voleibol
El Adecor arrasa en Huelva y conquista el título andaluz infantil femenino de voleibol
El conjunto cordobés firma un campeonato impecable, gana todos sus cruces por 3-0 y ya mira al Campeonato de España tras coronarse campeón de Andalucía
El club Adecor volvió a dejar su sello en el voleibol andaluz con la conquista del Campeonato de Andalucía infantil femenino, un título que refuerza el gran trabajo de cantera de la entidad cordobesa y amplía su palmarés con una nueva corona autonómica.
El conjunto azulino se proclamó campeón en el torneo disputado en Huelva después de completar un recorrido impecable y sin dar opción a ninguno de sus rivales. La superioridad de Adecor fue absoluta desde el primer cruce hasta la final, con tres victorias consecutivas por 3-0 que evidenciaron el gran nivel competitivo del equipo cordobés.
En los cuartos de final, Adecor superó con claridad al Fuengirola, dando el primer paso hacia el título con una actuación muy sólida. En semifinales mantuvo el mismo ritmo para imponerse también por la vía rápida al Cártama, consolidando así su candidatura al oro. Ya en la gran final, el equipo azulino volvió a exhibir su mejor versión para derrotar al Alcores por otro contundente 3-0 y cerrar el campeonato con una autoridad incontestable.
Valentina Marvulli, la mejor del campeonato
El dominio cordobés tuvo además un reconocimiento individual destacado con la elección de Valentina Marvulli como mejor jugadora del campeonato, un premio que subraya el gran papel desempeñado por la jugadora dentro del brillante rendimiento colectivo del equipo.
Tras este éxito en Huelva, Adecor centrará ahora todos sus esfuerzos en preparar su participación en el Campeonato de España, una cita que se celebrará del 27 al 31 de mayo en Asturias y en la que el conjunto cordobés intentará seguir prolongando su excelente momento.
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