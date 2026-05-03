Baloncesto | Segunda FEB
Vista Alegre se rinde al Coto Córdoba tras un ascenso histórico a la Primera FEB
Centenares de aficionados reciben al equipo blanquiverde en su pabellón tras culminar en Castellón una gesta que devuelve al baloncesto cordobés masculino a la segunda categoría nacional
El Coto Córdoba de Baloncesto cerró una jornada inolvidable con un recibimiento cargado de emoción en Vista Alegre, el escenario en el que ha construido algunas de sus noches más brillantes de la temporada. Centenares de aficionados se dieron cita en el pabellón cordobés para celebrar junto a su equipo un ascenso histórico a la Primera FEB, una conquista que devuelve al baloncesto masculino de la provincia a la segunda categoría nacional.
El conjunto entrenado por Gonzalo Rodríguez llegaba a Córdoba después de completar con éxito la defensa de la renta de 30 puntos lograda en el partido de ida frente al Amics Castelló. El duelo de vuelta no estuvo exento de sufrimiento, ya que el cuadro castellonense llegó a colocarse con una ventaja de 28 puntos y obligó al Coto a mantener la calma hasta el tramo final. Finalmente, la derrota por 83-59 resultó suficiente para sellar un ascenso que ya forma parte de la historia grande del deporte cordobés.
La tensión del partido decisivo dio paso a la euforia en Vista Alegre, donde la afición recibió a sus jugadores como auténticos héroes. El pabellón, convertido durante toda la campaña en uno de los grandes motores del equipo, volvió a ser el punto de encuentro entre una plantilla que ha firmado una temporada sobresaliente y una grada que ha recuperado la ilusión por el baloncesto.
El nuevo campeón de la Segunda FEB
El Coto Córdoba, además de lograr el ascenso, culmina el curso como campeón de la Segunda FEB, cerrando así una campaña de enorme nivel competitivo y dando forma a un proyecto que ya ha conseguido devolver a la ciudad a un escalón que llevaba demasiado tiempo esperando.
Tras esta celebración popular, el club afrontará en los próximos días distintos recibimientos institucionales con los que se reconocerá oficialmente una gesta que ha vuelto a colocar al baloncesto cordobés en el escaparate nacional.
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