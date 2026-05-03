El Salerm Puente Genil no logra la permanencia y desciende a Tercera Federación

El Salerm Puente Genil no pudo cerrar la permanencia y certificó su descenso tras caer por la mínima ante La Unión Atlético en la última jornada. El conjunto rojillo dependía de sí mismo, pero no logró superar a un rival que supo aprovechar su momento y resistir en el tramo final. El 1-0 deja a los pontaneses en la decimocuarta posición con 40 puntos y pone fin a su etapa en la categoría tras una temporada marcada por la irregularidad.

Inicio con intención

El partido arrancó con un Salerm consciente de lo que había en juego. Los de Álvaro Cejudo salieron con intensidad, tratando de imponer su ritmo desde los primeros compases y buscando generar peligro en campo rival. La primera aproximación llegó en el minuto ocho, cuando Tomazinho probó fortuna con un disparo que acabó en las manos del guardameta local.

El equipo pontanés intentaba llevar la iniciativa, pero le costaba encontrar espacios ante un conjunto local bien organizado. La Unión, por su parte, se mostraba sólida y esperaba su oportunidad para golpear.

El gol que marcó el partido

El encuentro se mantuvo igualado hasta la media hora, cuando llegó la acción que acabaría siendo decisiva. En el minuto 30, Roan adelantó a los locales tras una jugada ofensiva que sorprendió a la defensa rojilla. El 1-0 obligaba al Salerm a cambiar el guion y a asumir más riesgos en busca del empate.

Pese al golpe, los pontaneses trataron de reaccionar antes del descanso, aunque sin generar ocasiones claras que pusieran en apuros al conjunto local. La tensión era evidente, con mucho en juego y con un marcador que no acompañaba.

Intentos sin premio

La segunda mitad fue un ejercicio de insistencia por parte del Salerm Puente Genil. El equipo adelantó líneas y comenzó a acumular llegadas al área rival, especialmente a partir del minuto 64, cuando los rojillos intensificaron su presión en busca del gol que les mantuviera con vida.

Sin embargo, la falta de acierto en los metros finales volvió a ser determinante. El Salerm generó aproximaciones, pero no logró concretar ninguna ocasión clara que equilibrara el marcador. La Unión, por su parte, supo defender su ventaja con orden y minimizar los riesgos en los minutos decisivos.

Un final sin recompensa

El paso de los minutos aumentó la urgencia del conjunto pontanés, que lo intentó hasta el último instante, pero sin encontrar el camino hacia el gol. El pitido final confirmó la derrota por 1-0 y, con ella, el descenso de categoría.

El Salerm Puente Genil cierra así una temporada en la que ha mostrado dos caras muy diferenciadas. Fuerte como local, donde construyó gran parte de sus puntos, pero con dificultades lejos del Manuel Polinario, un factor que ha terminado siendo determinante en el desenlace final.

El equipo finaliza en la decimocuarta posición con 40 puntos y pierde la categoría tras una campaña en la que, pese a depender de sí mismo en la última jornada, no logró culminar el objetivo de la permanencia. Un desenlace duro para un conjunto que peleó hasta el final, pero que no encontró el premio en el momento decisivo.