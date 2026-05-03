La jornada en Tercera | Objetivos cumplidos para los cordobeses en la penúltima jornada

La penúltima jornada en el Grupo 10 de Tercera RFEF dejó objetivos cumplidos para los equipos cordobeses, aunque con sensaciones diferentes sobre el terreno de juego. Mientras el Córdoba CF B y el CD Pozoblanco certificaron matemáticamente su permanencia, el Ciudad de Lucena, ya ascendido, no pudo sumar en su visita al Cádiz B en un partido sin trascendencia clasificatoria para los celestes.

Cádiz B - Ciudad de Lucena (3-0)

El Ciudad de Lucena cayó derrotado en su visita al Cádiz B en la penúltima jornada del campeonato, en un encuentro en el que los locales se impusieron por 3-0. El conjunto lucentino, ya con el ascenso directo asegurado desde la jornada anterior, afrontó el partido sin la presión clasificatoria, aunque compitió con intensidad durante buena parte del primer tiempo. El inicio fue igualado, con ambos equipos tratando de hacerse con el control del balón. Las primeras llegadas llevaron la firma visitante, con un buen centro de Mario Linares sin rematador y varias combinaciones entre Aponte y Aceituno que generaron peligro. Sin embargo, fue el filial cadista el que golpeó primero desde el punto de penalti en el minuto 32, decantando el marcador antes del descanso.

La segunda mitad arrancó de forma adversa para los intereses celestes, ya que el Cádiz B amplió la ventaja nada más comenzar con un disparo desde la frontal en el 46’. Pese al golpe, el Ciudad de Lucena reaccionó y tuvo opciones claras para recortar distancias, especialmente en una doble ocasión protagonizada por Aponte y Aceituno que obligó a intervenir al guardameta local. Con el equipo volcado en ataque, los espacios aparecieron y los locales aprovecharon para sentenciar en el minuto 76 con el tercer tanto. A pesar de la derrota, los de Antonio Jesús Cobos mantienen intactos sus logros recientes y ya encaran la última jornada con la tranquilidad de haber firmado una temporada histórica culminada con el ascenso a Segunda RFEF.

Chiclana - CD Pozoblanco (0-0)

El CD Pozoblanco selló su permanencia en Tercera RFEF tras empatar sin goles en su visita al Chiclana en un encuentro muy disputado. El conjunto pozoalbense supo competir en un partido cerrado, con pocas ocasiones claras y mucha igualdad durante los noventa minutos. Ambos equipos intentaron hacerse con el control del juego, pero las defensas se impusieron y el marcador no se movió.

El 0-0 final permite al CD Pozoblanco certificar matemáticamente la salvación y asegurar su continuidad en la categoría una temporada más. Con el objetivo principal cumplido, el equipo afrontará la última jornada con la vista puesta en alcanzar un puesto en la Copa RFAF. El cierre del curso será en casa, donde el conjunto buscará despedirse con un buen resultado ante su afición.

Córdoba CF B - San Roque de Lepe (2-0)

El Córdoba CF B certificó su permanencia en Tercera RFEF tras imponerse al San Roque de Lepe en un encuentro que encarriló en apenas unos minutos. El filial blanquiverde firmó una gran puesta en escena y encontró pronto el premio. En el minuto 23, Javi Antras abrió el marcador y, apenas dos minutos después, Viti protagonizó una acción decisiva con un pase de la muerte que terminó en el 2-0 tras tocar el balón en un defensor.

Con esa ventaja, el Córdoba CF B supo gestionar el partido con solvencia ante un San Roque de Lepe que no logró meterse en el encuentro. El equipo mantuvo el control durante el resto del choque y aseguró un triunfo que supone su cuarta victoria consecutiva. Tres puntos que, además, tienen un valor añadido: permiten al filial sellar de manera matemática su continuidad en la categoría una temporada más.