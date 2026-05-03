Balonmano | Plata
Cuatro palmeños hacen historia con el ascenso del Cajasol Sevilla a la Asobal
El equipo entrenado por Víctor Montesinos, con Ramón Fuentes, Alberto Ruiz y Raúl Morales en la plantilla, sella el salto a la máxima categoría del balonmano español tras conquistar la corona de la División de Honor Plata con una jornada de antelación
El balonmano palmeño ya tiene su sitio en una de las grandes historias de la temporada. El Cajasol Sevilla BM Proin Triana se proclamó campeón de la División de Honor Plata y certificó su ascenso a la Liga Asobal tras imponerse por 29-21 al BM Alcobendas en el Pabellón de Amate, en una tarde de celebración desbordada para el balonmano sevillano. En ese éxito tuvieron un papel destacado tres nombres con sello de Palma del Río: el técnico Víctor Montesinos y los jugadores Ramón Fuentes, Alberto Ruiz y Raúl Morales.
El ascenso tiene una dimensión especial, porque el equipo sevillano se asegura la primera plaza de la categoría de plata con una jornada todavía por disputarse y logra el salto directo a la élite del balonmano masculino español. La propia RFEBM había fijado esta temporada una liga de 16 equipos en División de Honor Plata y un único ascenso directo a la máxima categoría para el campeón.
El conjunto dirigido por el cordobés Víctor Montesinos llegaba al partido en una posición inmejorable y dependía de sí mismo para culminar una temporada sobresaliente. No falló. Arropado por un ambiente espectacular en Amate, el Cajasol Sevilla BM Proin confirmó su superioridad ante un Alcobendas ya descendido y convirtió la tarde en una fiesta total para su afición.
El ascenso de un histórico
La dimensión del logro va más allá del resultado puntual. El actual Cajasol Sevilla Proin procede del histórico Balonmano Triana, entidad fundada en 1978, y en septiembre de 2025 formalizó su nueva denominación tras un acuerdo de colaboración con la Fundación Cajasol. El ascenso a Asobal culmina así el crecimiento de un proyecto que ha ido ganando dimensión competitiva en los últimos años.
Para Víctor Montesinos, Ramón Fuentes y Raúl Morales, este éxito coloca además a Palma del Río dentro de una gesta con enorme eco en el balonmano andaluz. Sevilla ya tiene equipo en la Asobal y lo ha conseguido con un marcado acento cordobés en su estructura deportiva.
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