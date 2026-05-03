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Baloncesto | Segunda FEB

El Coto Córdoba culmina la gesta y devuelve a la provincia a la segunda categoría nacional 24 años después

El conjunto blanquiverde hace valer en Castellón la renta de 30 puntos lograda en la ida y sella un ascenso histórico que devuelve al baloncesto cordobés masculino a la segunda categoría nacional

El Amics Castelló - Coto Córdoba, en imágenes

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El Amics Castelló - Coto Córdoba, en imágenes /

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto completó la hazaña de ascender a la Primera FEB al defender con éxito la renta de 30 puntos que defendía ante el Amics Castelló. Tras ganar en la ida por 105-75, los cordobeses cedieron por 24 (83-59) en la vuelta, por lo que sufrieron más de lo esperado en el partido decisivo para sellar el regreso a la categoría nacional. Por tanto, 24 años después, el baloncesto provincial contará con un equipo masculino en la segunda división del baloncesto nacional.

Los jugadores cordobeses iniciaron el choque anotando tres triples, dos de Alejandro Rodríguez y uno de Ja’ Monta Black. Los de Gonzalo Rodríguez evitaron así que los locales se metieran pronto en el partido. A la conclusión del primer cuarto caían por 22-17. Un parcial de 7-0 dejó al Coto a nueve puntos del Amics (26-17). Gonzalo Rodríguez situó entonces en la cancha a Schutte y Black para que lideraran la reacción cordobesa (28-27).

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El Amics volvió a estirar el marcador con un parcial de 10-1 (38-28). El técnico del Coto situó en esos momentos en la pista a Gonzalo Orozco y Fernando Bello para mejorar el nivel defensivo. Al descanso bajó la desventaja blanquiverde a cinco puntos (42-37). Los locales no se rindieron tras el paso por los vestuarios. Un parcial de 10-0 amplió la renta castellonense hasta los once puntos (54-43, minuto 24).

Vista Alegre vibra con el ascenso del Coto Córdoba

Vista Alegre vibra con el ascenso del Coto Córdoba

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Vista Alegre vibra con el ascenso del Coto Córdoba / Víctor Castro

Stutz entra en escena

Los puntos de Stutz estiraron la diferencia hasta los 15 puntos (63-48). Por 13 puntos caían los cordobeses a la conclusión del tercer cuarto. El Amics apretó al límite en defensa para acercarse lo más posible a la victoria por 30 puntos que buscaba. Las alarmas saltaron cuando los locales se situaron con una diferencia a su favor de 25 puntos (75-50, minuto 35). Los jugadores y la afición local vieron entonces cerca la remontada. Hasta por 28 puntos (83-55) llegaron a perder los cordobeses.

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Gonzalo Orozco apareció en el momento clave para decidir el partido y la eliminatoria con cuatro puntos seguidos. Así completaron los cordobeses la gesta de subir a la Primera FEB.

Ficha técnica:

83 - Amics Castelló: Roger Fábrega (7), Pedro García (8), Ignacio Rosa (12), Maxi Andreatta, Frederick Stutz (19) –cinco inicial-, Luca García, Joan Faner (8), Oluwasesan Russell (25), Mike Mukendi (4), Kobe Newton, David Sáez y Álex Tamayo.

59 - Coto Córdoba de Baloncesto: Ja’ Monta Black (12), Alejandro Rodríguez (8), Gonzalo Orozco (10), Kevin Schutte (6), Fernando Bello (6) –cinco inicial-, Zack Rollins (3), Serigne Lamine (4), Alejandro Orozco, Pablo Sánchez (5), Nuha Sagnia (1) y Jacques Guemeta (4).

Parciales: 22-17, 20-20, 21-13 y 20-9.

Árbitros: Alberto Lázaro y Alejandro Pellitero. Señalaron una técnica al entrenador local, José Luis Pichel (30’). Eliminaron por faltas a Rosa, por el Amics Castelló.

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