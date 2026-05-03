El Coto Córdoba culmina la gesta y devuelve a la provincia a la segunda categoría nacional 24 años después

El Coto Córdoba de Baloncesto completó la hazaña de ascender a la Primera FEB al defender con éxito la renta de 30 puntos que defendía ante el Amics Castelló. Tras ganar en la ida por 105-75, los cordobeses cedieron por 24 (83-59) en la vuelta, por lo que sufrieron más de lo esperado en el partido decisivo para sellar el regreso a la categoría nacional. Por tanto, 24 años después, el baloncesto provincial contará con un equipo masculino en la segunda división del baloncesto nacional.

Los jugadores cordobeses iniciaron el choque anotando tres triples, dos de Alejandro Rodríguez y uno de Ja’ Monta Black. Los de Gonzalo Rodríguez evitaron así que los locales se metieran pronto en el partido. A la conclusión del primer cuarto caían por 22-17. Un parcial de 7-0 dejó al Coto a nueve puntos del Amics (26-17). Gonzalo Rodríguez situó entonces en la cancha a Schutte y Black para que lideraran la reacción cordobesa (28-27).

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¡El Coto asciende a la Primera FEB! Cuatro puntos de Gonzalo Orozco salvan el partido y la eliminatoria para el Coto Córdoba que cae por 83-59. Cinco puntos le han sobrado a los cordobeses.

¡Gonzalo Orozco anota una canasta clave! Gonzalo Orozco anota una canasta clave para bajar la diferencia a 26 puntos (83-57).

La diferencia ya está en 28 puntos (83-55) El Amics se coloca ahora con 28 puntos a su favor (83-55). Hasta por 29 pueden perder los cordobeses para subir.

¡La renta del Amics Castelló sube a los 26 puntos! Otro triple de Russell, que lleva cuatro y 25 puntos en total, sitúa el marcador en 79-53.

¡La diferencia sube hasta los 25 puntos! Por 75-50 gana ahora el Amics en el 35 tras un partido de Russell. Todavía defienden cuatro puntos los cordobeses.

El Amics volvió a estirar el marcador con un parcial de 10-1 (38-28). El técnico del Coto situó en esos momentos en la pista a Gonzalo Orozco y Fernando Bello para mejorar el nivel defensivo. Al descanso bajó la desventaja blanquiverde a cinco puntos (42-37). Los locales no se rindieron tras el paso por los vestuarios. Un parcial de 10-0 amplió la renta castellonense hasta los once puntos (54-43, minuto 24).

Vista Alegre vibra con el ascenso del Coto Córdoba / Víctor Castro

Stutz entra en escena

Los puntos de Stutz estiraron la diferencia hasta los 15 puntos (63-48). Por 13 puntos caían los cordobeses a la conclusión del tercer cuarto. El Amics apretó al límite en defensa para acercarse lo más posible a la victoria por 30 puntos que buscaba. Las alarmas saltaron cuando los locales se situaron con una diferencia a su favor de 25 puntos (75-50, minuto 35). Los jugadores y la afición local vieron entonces cerca la remontada. Hasta por 28 puntos (83-55) llegaron a perder los cordobeses.

Gonzalo Orozco apareció en el momento clave para decidir el partido y la eliminatoria con cuatro puntos seguidos. Así completaron los cordobeses la gesta de subir a la Primera FEB.