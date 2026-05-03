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Baloncesto | Segunda FEB
El Coto Córdoba-Amics Castelló, en directo | El Coto calienta antes del inicio de la vuelta de la final por el ascenso
El conjunto cordobés defiende una renta de 30 puntos en el Ciutat de Castelló en el partido de vuelta de la eliminatoria por el salto a la Primera FEB
El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez encara el choque de vuelta de la eliminatoria entre los dos equipos campeones de los grupos de la Segunda FEB. A los jugadores blanquiverdes les valdrá con perder por menos de 30 puntos para subir a la Primera FEB, ya que en la ida de Vista Alegre ganaron por 30 puntos (105-75).
Karl Matute animará a sus compañeros
También está en Castellón Karl Matute, el jugador incorporado por el club el pasado 28 de febrero pero que no pudo inscribir por presentar tarde la documentación.
La afición cordobesa ya está en el Ciutat de Castelló
El numeroso grupo de aficionados cordobeses que va a estar presente en Castellón ya se encuentra en las inmediaciones del pabellón.
¡Arrancamos la narración en directo de la vuelta de la final por el ascenso a la Primera FEB!
El Coto Córdoba ya calienta en el Ciutat de Castelló para encarar el partido que podría darle el salto a la segunda categoría nacional del baloncesto. Le basta con perder por menos de 30 puntos, ya que en la ida de Vista Alegre venció por 105-75.
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