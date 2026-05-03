El Coto Córdoba-Amics Castelló, en directo | El Coto calienta antes del inicio de la vuelta de la final por el ascenso

El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez encara el choque de vuelta de la eliminatoria entre los dos equipos campeones de los grupos de la Segunda FEB. A los jugadores blanquiverdes les valdrá con perder por menos de 30 puntos para subir a la Primera FEB, ya que en la ida de Vista Alegre ganaron por 30 puntos (105-75).

Karl Matute, junto a sus compañeros, en el calentamiento previo al partido. / CCB Karl Matute animará a sus compañeros También está en Castellón Karl Matute, el jugador incorporado por el club el pasado 28 de febrero pero que no pudo inscribir por presentar tarde la documentación.

Aficionados cordobeses en los accesos del pabellón Ciutat de Castelló. / CÓRDOBA La afición cordobesa ya está en el Ciutat de Castelló El numeroso grupo de aficionados cordobeses que va a estar presente en Castellón ya se encuentra en las inmediaciones del pabellón.