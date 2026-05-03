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Baloncesto | Segunda FEB

El Coto Córdoba-Amics Castelló, en directo | El Coto calienta antes del inicio de la vuelta de la final por el ascenso

El conjunto cordobés defiende una renta de 30 puntos en el Ciutat de Castelló en el partido de vuelta de la eliminatoria por el salto a la Primera FEB

Los jugadores del Coto Córdoba, calentando en el Ciutat de Castelló.

Los jugadores del Coto Córdoba, calentando en el Ciutat de Castelló. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez encara el choque de vuelta de la eliminatoria entre los dos equipos campeones de los grupos de la Segunda FEB. A los jugadores blanquiverdes les valdrá con perder por menos de 30 puntos para subir a la Primera FEB, ya que en la ida de Vista Alegre ganaron por 30 puntos (105-75).

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