Carmen Avilés brilla en Botsuana en un Mundial de relevos histórico para España

España volvió a dejar su sello en la élite del atletismo mundial en los Campeonatos del Mundo de relevos disputados en Gaborone, Botsuana. El equipo nacional cerró su participación con una medalla de plata en el 4x400 femenino, un bronce en el 4x100 femenino y la clasificación de cinco relevos para el Mundial de aire libre de Pekín 2027, en una actuación que confirmó el excelente momento del bloque español en estas pruebas colectivas.

Una gran sexta plaza para Carmen Avilés

En clave cordobesa, Carmen Avilés completó un campeonato notable al formar parte del relevo español del 4x400 mixto, que concluyó en la sexta posición de la final con un tiempo de 3:13.05. Ese resultado permitió además a España asegurar su presencia en Pekín 2027 y conseguir también el pase para el World Athletics Ultimate Championship de Budapest 2026, un premio añadido para un equipo que volvió a competir a gran nivel internacional.

Plata para el 4x400 femenino

La gran alegría del fin de semana llegó con el 4x400 femenino. España, vigente campeona tras el oro logrado en Guangzhou 2025, se colgó ahora la medalla de plata gracias al cuarteto formado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás. Lo hizo además con un tiempo de 3:21.25, nuevo récord de España, solo por detrás de Noruega, que se llevó el oro, mientras Canadá completó el podio.

Carmen Avilés, en Gaborone. / CÓRDOBA

Bronce para el 4x100 femenino

También subió al podio el 4x100 femenino. El relevo integrado por Lucía Carrillo, Jaël Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez conquistó el bronce con una marca de 42.31, en una final de altísimo nivel dominada por Jamaica y Canadá. España mantuvo así su presencia entre las grandes potencias del relevo corto femenino y volvió a responder en una gran cita internacional.

Quinta plaza para el 4x100 mixto

El 4x100 mixto, por su parte, rozó el podio y terminó quinto en la final con 41.05, después de haber batido el récord de España en la jornada anterior con 40.51. Jamaica se llevó el oro con récord del mundo, mientras Canadá y Estados Unidos completaron los puestos de honor en una de las pruebas más espectaculares del campeonato.

La actuación española se completó con la clasificación del 4x400 masculino, los llamados “Spanish Beatles”, que no alcanzaron la final pero sí lograron el objetivo esencial de asegurar la plaza mundialista para Pekín 2027. El único relevo nacional que se quedó fuera fue el 4x100 masculino, descalificado en la repesca.