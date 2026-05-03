El Betis acaricia la quinta plaza y asfixia al Oviedo, al borde del descenso

La goleada conseguida este domingo en La Cartuja por el Betis sobre el Oviedo, gracias a un doblete de Cucho Hernández y a un tanto de Abde, acerca a los verdiblancos al objetivo del quinto puesto mientras que deja a los asturianos, colistas, en una situación crítica al borde del descenso.

Álvaro Valles, el portero bético, tuvo que intervenir tres veces en los diez primeros minutos, ya que los ovetenses comenzaron dominadores y creando peligro, especialmente con una media vuelta de Reina al borde del área, que quebró a Diego Llorente y disparó raso con mucha intención (min. 9).

Sin embargo, el Betis se adelantó contra el curso de los acontecimientos cuando Bellerín incurrió por el costado derecho asistido por Cucho Hernández y mandó un centro raso que Dani Calvo despejó dejando el balón muerto en el punto de penalti, donde lo rebañó para embocarlo el propio ariete colombiano.

En el tramo final del primer periodo, Amrabat cometió un penalti sobre Thiago que el colegiado no decretó porque el balón ya estaba fuera del campo y, en la jugada siguiente, Colombatto cometió una pérdida en zona sensible que provocó la estampida bética, con pase de la muerte de Antony y gol a placer de Abde en segundo poste.

Un fuera de juego milimétrico de Fede Viñas impidió que subiera al marcador el cabezazo con el que habría acortado distancias nada al inicio del segundo tiempo y, como sucedió en la primera mitad, el Betis golpeó con un tanto al contragolpe en la jugada siguiente, gracias a un precioso remate de exterior de Cucho Hernández tras centro de Abde desde la izquierda.

Con tanta diferencia en el marcador, el tramo final del encuentro fue una larga espera para que transcurriesen los minutos sin que hubiese percances, y ni siquiera las entradas de las leyendas Cazorla e Isco animaron a los contendientes, que habían perdido todo interés competitivo.

Noticias relacionadas

La prueba del ambiente de 'guante blanco' que reinó durante casi todo el segundo periodo fue que ni Betis ni Oviedo acumularon ninguna ocasión más de gol y, sobre todo, que el encuentro finalizó sin que Adrián Cordero, el colegiado murciano, mostrase una sola cartulina amarilla.