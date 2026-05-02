La Unión-Salerm Puente Genil: todo en juego en la última jornada

El Salerm Puente Genil afronta este domingo la última y definitiva batalla de la temporada. A las 12.00 horas, los de Álvaro Cejudo visitan a La Unión en el Estadio Juan Cayuela de Totana en un duelo directo en el que se decidirá su futuro en Segunda RFEF.

No hay margen de error. El conjunto rojillo llega a la cita en puestos de descenso, decimocuarto con 40 puntos, pero con opciones reales de alcanzar, al menos, la plaza de play out. Para ello, deberá imponerse al cuadro murciano y esperar que el CD Estepona no puntúe en su visita al Yeclano Deportivo. Un escenario lleno de condicionantes que convierte la jornada en un auténtico drama deportivo.

Todo o nada

El contexto es claro: solo vale ganar. El Salerm depende de sí mismo para superar a La Unión en la clasificación y optar a la fase de permanencia, pero no será suficiente si el Estepona suma, con vistas a la salvación directa. Además, existe un escenario que no favorece a los intereses pontaneses, ya que un empate entre Estepona y Yeclano certificaría la permanencia de ambos equipos, dejando sin opciones a los de Puente Genil.

La igualdad en la zona baja ha sido máxima durante toda la temporada, y todo se decidirá en estos últimos noventa minutos. También tocará dejar un ojo posado en lo que haga el Atlético Antoniano, undécimo con 43 puntos, que se mide al Real Jaén en La Victoria en esta jornada final del calendario regular. Los lebrijanos, eso sí, mantienen el golaverage particular con respecto al Salerm, aunque una hipotética derrota suya, más otra del Estepona, conduciría a un triple empate en el que el beneficiado, entonces sí, sería el combinado pontanés.

Dinámica irregular

Los de Álvaro Cejudo llegan a esta final tras una trayectoria reciente irregular. En las últimas jornadas han alternado resultados, con una victoria importante ante el Atlético Malagueño (2-1), una derrota frente al Real Jaén (2-1) y un empate ante la Deportiva Minera (1-1).

Lance del ecuentro entre el Águilas y el Salerm Puente Genil. / Águilas FC

Unos números que han impedido al equipo salir antes de la zona peligrosa y que le obligan ahora a jugárselo todo en la última jornada. Además, el rendimiento lejos del Manuel Polinario ha sido uno de los grandes lastres del curso. El Salerm solo ha logrado tres victorias como visitante, con un empate y hasta doce derrotas, unos registros que deberá contradecir si quiere mantenerse con opciones.

Un rival con el mismo objetivo

Enfrente estará una La Unión que también se juega la vida. El conjunto murciano ocupa actualmente la plaza de play out con 42 puntos, dos más que el Salerm, por lo que le bastaría con no perder para asegurar, al menos, esa posición.

Sin embargo, tampoco llega en su mejor momento. En sus últimos compromisos ha caído con el CD Extremadura (4-2), empatado con el Real Jaén (1-1) y firmado una contundente victoria ante el UCAM Murcia (4-1).

Como local, La Unión ha mostrado mayor solidez, con siete victorias, tres empates y seis derrotas, lo que convierte el Juan Cayuela en un escenario exigente para los cordobeses.

Noventa minutos para decidirlo todo

El duelo entre La Unión y Salerm Puente Genil será una auténtica final. Dos equipos con el mismo objetivo, separados por solo dos puntos y con todo en juego. Los pontaneses deberán mostrar su mejor versión, superar sus dudas como visitante y aferrarse a la épica para lograr una victoria que les permita seguir soñando. El destino está escrito en noventa minutos.