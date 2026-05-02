El Rally de Pozoblanco entra en su hora decisiva con una de las parrillas más potentes de su historia

El Rallye Ciudad de Pozoblanco ya afronta su fase más exigente y decisiva. Después del shakedown, el tramo de calificación y la ceremonia de salida celebrados el viernes, la prueba cordobesa vive este sábado el núcleo duro de su recorrido competitivo, consolidada una vez más como una de las grandes referencias del Campeonato de España de Rallys de Tierra.

La dimensión de esta edición vuelve a quedar reflejada en sus cifras. La prueba ha reunido una inscripción superior a los 60 equipos y mantiene intacta una línea de crecimiento que la ha convertido en una cita cada vez más atractiva dentro del calendario nacional, también por su capacidad para proyectarse más allá del ámbito puramente español.

En lo deportivo, la jornada del sábado está diseñada para poner a prueba la regularidad, la resistencia y la gestión del riesgo de todos los participantes. El itinerario oficial contempla cuatro tramos a doble pasada, con las especiales de El Viso, Pedroche, El Guijo y Pozoblanco-Virgen de Luna como grandes escenarios de una jornada que ronda los 100 kilómetros contra el crono y que cerrará la competición al final de la tarde.

Un piloto, durante uno de los tramos. / Rafa Sánchez

Los tramos definitivos

Ese formato convierte la segunda mitad del día en un terreno especialmente delicado, porque cualquier error puede resultar definitivo cuando la carrera entra en su recta final. Con el paso por El Guijo y el desenlace en Pozoblanco-Virgen de Luna, el rally cordobés se dispone a decidir una edición de enorme nivel en un contexto de máxima exigencia competitiva.

Pozoblanco vuelve así a ofrecer una imagen de prueba grande, sólida y plenamente asentada en el automovilismo de tierra. La emoción ya está lanzada y el desenlace promete estar a la altura de una edición que ha confirmado, otra vez, el excelente momento del rally cordobés.