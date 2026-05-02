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Balonmano | División de Honor Oro

El Rahi Sepisur Adesal dice adiós al soñado ascenso

Una derrota en la pista del Schar Colores deja a las cordobesas sin opciones de subir a la máxima categoría

La canterana Lucía Vacas controla el balón en un partido de la presente temporada.

La canterana Lucía Vacas controla el balón en un partido de la presente temporada. / A.J. González

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Rahi Sepisur Adesal agotó en Zaragoza todas las opciones que tenía de luchar por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino. El conjunto que entrena Rafa Moreno cayó por 30-25 en la cancha del Schar Colores, un bloque que entrena el cordobés Mario Ortiz.

Las cordobesas mandaban en la primer parte (9-10). Las mañas remontaron antes del descanso (14-12, minuto 25). Las cordobesas se marcharon a los vestuarios a un tanto de su rival (15-14). El Adesal empató en el inicio de la segunda mitad (17-17). A partir de entonces fue perdiendo el control del partido hasta verse a seis goles de su rival (27-21, minuto 53). La reacción final cordobesa no llegó, por lo que acabó el partido perdiendo todas las opciones que todavía de jugar por subir.

Por el Adesal saltaron a la cancha Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Camila Bonazzola, Zoe Turnes (2), Carla Montero (2), Lucía Vacas (2), Irene Lesmes, Fátima Acuña (5), Ángela Ruiz (4), María Jesús Miranda (1), Jessica Oliva (2) y Andrea Roda (7).

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El Pozuelo asciende

Mientras, el Pozuelo celebró el ascenso al golear por 20-38 en la cancha del Carballal. La otra plaza de ascenso se decidirá el próximo día 16 en la última jornada. Las cordobesas recibirán entonces al propio Carballal en un partido intrascendente.

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