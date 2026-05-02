La jornada en Tercera | El Córdoba B busca apalabrar la permanencia matemática ante el San Roque de Lepe

La antesala del final. Se presenta la penúltima jornada de Liga en el Grupo 10 de Tercera Federación para los tres representantes cordobeses, ya con el Ciudad de Lucena habiendo atado -y celebrado- su ascenso directo a Segunda RFEF, el CD Pozoblanco confirmado la permanencia, sin opción a más, en el quinto escalón del fútbol nacional, y tan solo el enrachado Córdoba CF B pendiente de este último par de compromisos, en los que no necesita más de dos puntos para hacer también oficial su estancia en la categoría por otra campaña, que tiene prácticamente a tiro.

Desde las 12.00 horas de este domingo, en horario unificado para la división, pasarán revista los tres protagonistas, con el cruce del cuadro celeste ante el Cádiz B en Puerto Real, la visita del combinado pedrocheño al Chiclana y, de forma simultánea, el plato fuerte, único con cosas en juego: el duelo del filial blanquiverde ante el San Roque de Lepe en la Ciudad Deportiva.

Córdoba CF B - San Roque de Lepe (domingo, 12.00 horas)

Empezando por el final, el bloque dirigido por Diego Tristán ha encontrado en el preparador algabeño el revulsivo exacto para convertir las dudas previas a su llegada en terreno seguro en apenas tres semanas. Porque tres triunfos son el rédito del sevillano en tres partidos al frente del equipo, sinónimo de ahora presentarse ante el cuadro gaditano con 40 puntos en el casillero, como duodécimos, y un colchón de cinco puntos respecto a la línea del descenso, marcada por el Tomares -que se reserva la baza del golaverage particular frente a los cordobesistas-. Por ende, la receta es sencilla: una victoria, ya fuera en esta o en la siguiente jornada, haría matemática la salvación del cuadro dependiente de El Arcángel.

De hecho, incluso dos empates darían para atarlo aritméticamente, mientras que si el Tomares cae en alguno de sus dos encuentros restantes, independientemente de lo que haga el Córdoba CF B -que incluso podría permitirse no volver a puntuar-, el resultado sería igualmente la permanencia.

Este domingo, no obstante, el rival será un San Roque de Lepe que ha dicho adiós a la fase de ascenso de forma virtual, aunque tratará de apurar sus escasas opciones matemáticas -el Linense no debería volver a puntuar, mientras los leperos deberían golear en sus dos últimos duelos-, en busca de un billete al play off hacia Segunda RFEF. Su inercia, no obstante, no es la mejor: viene de nueve citas consecutivas sin victorias.

La celebración del ascenso del Ciudad de Lucena en la Plaza Nueva, fechas atrás. / manuel gonzález

Cádiz CF B - Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)

Tras una intensa semana de festejos, actos protocolarios y alegría extendida por el ascenso en toda la ciudad aracelitana, el equipo de Antonio Jesús Cobos tratará de dar el paso previo a su dulce despedida de la categoría con otro triunfo. Goleando la propio Tomares (5-0) lograron los lucentinos alcanzar el ansiado salto de categoría, en su enésimo intento, y frente a un Cádiz Mirandilla que sí llega con mucho en juego -entrar al play off- procurarán los celestes hacerse con su séptimo triunfo consecutivo.

Poco margen tienen los cadistas, que apurarán todo lo posible, como sextos y empatados a puntos con los puestos de privilegio.

Chiclana CF - CD Pozoblanco (domingo, 12.00 horas)

La guinda, aunque de forma paralela, la pondrá el conjunto vallesano, que después de firmar una terrible serie de siete jornadas sin sumar de tres, con tan solo tres de 21 puntos posibles en el zurrón, se despedirá del curso 2025-2026 con el único premio de permanecer en Tercera RFEF. Lucharon hasta hace apenas un mes los de Alberto Fernández por esa opción de entrar en la zona noble, aunque la sucesión final de resultados ha truncado cualquier aspiración más allá de lo terrenal. Ahora, el único objetivo será acabar con buen sabor de boca, empezando por los chiclaneros y también con el cruce frente al Córdoba CF B de la próxima semana en el horizonte.

Porque son 41 los puntos de los blanquillos, seis por encima del descenso, con solo seis en juego, pero con el golavereage particular a su favor con respecto al Tomares, quien delimita el área de peligro.

Enfrente este domingo estará un Chiclana en situación calcada, sin margen numérico para optar a los puestos de privilegio ni tampoco para complicarse la vida de aquí al cierre del ejercicio doméstico.