Jaspar Vaher lidera la gran exhibición de las promesas en el Rally Ciudad de Pozoblanco

El Rallye Ciudad de Pozoblanco concluyó con una auténtica exhibición de Jaspar Vaher y Jansen Rait. La dupla estonia firmó un pleno de scratchs y se llevó la victoria absoluta con un tiempo final de 57:55.6, aventajando en 1:35.9 a Takumi Matsushita y Pekka Kelander y en 1:57.9 a Shotaro Goto y Jussi Lindberg.

Los equipos del TGR WRC Challenge Program coparon los tres puestos de honor en una actuación sobresaliente. También brilló Rio Ogata, acompañado por Mikael Korhonen, que finalizó cuarto absoluto con su Renault Clio Rally3, imponiéndose en Rally3 y superando a una importante nómina de vehículos Rally2.

La jornada se desarrolló a un ritmo altísimo desde los primeros compases y contó con una gran afluencia de público a lo largo de todo el recorrido, reafirmando el fuerte vínculo de la afición española con la prueba de Los Pedroches. Entre los equipos del CERT-Rallycar, Aleksandr Semenov fue el más destacado, encabezando a los habituales del certamen en una prueba de gran exigencia.

El estonio Vaher Jaspar, ganador del rally, con su copiloto, Jansen Rait, en la entrega de premios. / Rafa Sánchez

Los mejores de la general

Completaron el Top 10 Joan Vinyes y Jordi Mercader; Max Smart y Alejandro López; Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández; Francisco Dorado y Andrea Lamas e Igor Bulantsev y Maksim Beliukov, todos ellos protagonistas de una intensa lucha en la zona media-alta de la clasificación. Semenov marca el ritmo entre los habituales del CERT-Rallycar en Pozoblanco Entre los habituales del CERT-Rallycar, Aleksandr Semenov y Aleksei Ignatov fueron los más rápidos, finalizando quintos de la general absoluta y primeros entre los equipos habituales del certamen. Su rallye fue sólido de principio a fin, manteniéndose siempre como referencia dentro del campeonato.

Muy destacado fue también el regreso de Joan Vinyes a Pozoblanco y al Campeonato de España de Rallyes de Tierra. El andorrano, copilotado por Jordi Mercader, terminó sexto absoluto y segundo entre los habituales del CERT-Rallycar, en su estreno con el Citroën C3 Rally2. Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández y Francisco Dorado y Andrea Lamas completaron también una actuación muy consistente dentro del certamen.

Segunda victoria de la temporada para Llinares en la Clio Trophy Spain Tierra

La Clio Trophy Spain Tierra vivió una jornada intensa, especialmente tras una mañana marcada por la pelea entre Tomás Llinares y Nacho Aviñó y Jaime López y David Fernández. Tras el ecuador de la prueba, los equipos de la Clio se vieron afectados por la neutralización del TC5 y no pudieron disputar ese tramo.

A partir de ahí, Tomás Llinares y Nacho Aviñó impusieron su ritmo y fueron ampliando diferencias hasta llevarse la victoria final con un tiempo de 1:08:58.3. Salvador España y Gema Cañero completaron una gran actuación para terminar segundos, mientras que Jaime López y David Fernández cerraron el podio, separados de la segunda plaza por apenas 0.4 segundos.

Juan Carlos Aguado, con un Citröen. / Rafa Sánchez

La Copa Kobe Rallyes estrena etapa con victoria de Morillo y Nieto

La renovada Copa Kobe Rallyes estrenó en Pozoblanco una nueva etapa con el Toyota Yaris Rally5Kit como protagonista. La primera mitad del rallye estuvo marcada por la igualdad entre los equipos, manteniendo la emoción en la lucha por las primeras posiciones.

En la parte final, Mario Morillo y David Nieto supieron mantener la cabeza fría y terminaron llevándose la victoria con un tiempo total de 1:11:28.2. Mario Folgueral y Samuel Folgueral finalizaron segundos, mientras que Virginia de León y Fátima Toledo completaron el podio de esta nueva etapa de la Copa Kobe Rallyes.

Victoria de Francisco Puertas en el andaluz tras el abandono de Carlos Rodríguez cuando lideraba

En el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Tierra, Francisco Manuel Puertas y Sergio Fernández se llevaron la victoria final con el Peugeot 208 Rally4 tras una carrera muy inteligente. La prueba cambió de rumbo en el TC4, cuando Carlos Rodríguez y Gema Sánchez, líderes hasta ese momento, sufrían una pequeña salida y dañaban la parte trasera de su Mitsubishi EVO IX. Aunque consiguieron llegar a las asistencias, no pudieron completar la reparación dentro del tiempo establecido y se vieron obligados a abandonar.

Puertas y Fernández acabaron imponiéndose por delante de Diego Cruz y Alejandro Castillejo, segundos con el Škoda Fabia R5, mientras que Salvador España y Gema Cañero completaron el podio andaluz con el Renault Clio Rally5.

Goto Shotaro, tercero de la general, con un Toyota. / Rafa Sánchez

Luis Marquez y Raúl García, los más rápidos entre los locales

El rallye volvió a contar con una importante representación local y de Escudería Sierra Morena. Luis Fernández y Raúl García firmaron una sólida actuación con el Suzuki Swift Sport N3, finalizando séptimos en la clasificación del Campeonato de Andalucía y primeros entre los N3.

También completaron la prueba José Antonio Martínez y Emilio Fernández con el Renault Clio 16S, Mario Blanco y Esmeralda Barroso con el Peugeot 206 RC/GTi, Luis Prieto y Miguel Fernández con el Dacia Sandero N3 y Noelia Gil y Luisa Benítez con el Ford Focus 1.6, todos ellos defendiendo el orgullo local en una edición muy exigente.

Una prueba consolidada

El XIII Rallye Ciudad de Pozoblanco ha vuelto a consolidarse como una de las citas de referencia del panorama nacional, tanto por su nivel deportivo como por su impacto social y mediático. La presencia de pilotos internacionales, con especial protagonismo de los jóvenes talentos del programa Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program, ha elevado el listón competitivo y ha aportado una dimensión global a la prueba.

El dominio de la juventud, el alto ritmo mostrado desde el primer tramo y la igualdad en los certámenes monomarca como la Clio Trophy Spain Tierra o la renovada Copa Kobe Rallyes han configurado una edición vibrante, en la que el espectáculo deportivo ha ido de la mano de una gran afluencia de público en todos los tramos.

Pozoblanco ha vuelto a responder, demostrando el enorme arraigo del rallye en la zona y consolidando su papel como escenario ideal para el desarrollo de nuevas promesas del automovilismo. Una edición que no solo deja grandes resultados deportivos, sino también la sensación de estar asistiendo al presente… y al futuro del rallye.