Horario y dónde ver por televisión el Amics Castelló-Coto Córdoba

El Coto Córdoba disputa este domingo a partir de las 12.00 horas, el encuentro de vuelta de la final por el ascenso a Primera FEB, un partido que es el definitivo para llegar a la segunda categoría del fútbol nacional. En el encuentro de ida, disputado el pasado sábado en Vista Alegre, se solventó con una rotunda victoria de los blanquiverdes sobre los castellonenses por 105-75, por lo que al equipo de Gonzalo Rodríguez le vale incluso perder ante el Amics Castelló, siempre y cuando sea por una diferencia de puntos inferior a esos 30 que lleva de ventaja.

El encuentro se celebrará en el Pabellón Ciutat de Castelló, con capacidad para más de 5.000 espectadores, de los que al menos 200 serán seguidores del Coto Córdoba, que se han desplazado hasta el feudo castellonense para animar a su equipo en una cita que ha de ser histórica, no sólo para el club, sino para el deporte cordobés.

Plataforma de TV

El partido entre el Amics Castelló y el Coto Córdoba podrá verse por la plataforma de TV LaLiga+, un canal de televisión que, previo pago, acoge diferentes deportes y que está soportado por LaLiga. Asimismo, el encuentro también se relatará, minuto a minuto, desde la web de Diario CÓRDOBA, que narrará en directo todo lo que acontezca en la importante final para el deporte cordobés que se disputará en el Pabellón Ciutat de Castelló.

Un grupo de jugadores del Coto Córdoba, junto a su afición en el pasado duelo ante el Amics Castelló. / A.J. GONZÁLEZ

Rachas

La campaña la inició el Amics Castelló con dudas, ya que perdió sus dos primeros partidos como local. Pero a partir de noviembre el rival del Coto Córdoba no volvió a perder ningún partido como local, encadenando once resultados positivos de manera consecutiva. Nueve de esos encuentros los ganó por al menos diez puntos. Desde la quinta jornada de Liga regular solo ha perdido cuatro partidos, todos como visitante, los tres primeros por diferencias siempre inferiores a los seis puntos. Su peor resultado como visitante de la Liga lo encajó en la décima jornada por 80-75, en la cancha del Sant Antoni. Hasta el pasado sábado, día en el que cayó estrepitosamente ante el Coto Córdoba por 30 puntos de diferencia, que a priori, parecen insalvables. El Coto Córdoba, por su parte, se encuentra listo para hacer historia.