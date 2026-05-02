Frente Salmorejo, la grada joven que empuja al Coto Córdoba hacia el ascenso

Los encuentros del Coto Córdoba de Baloncesto de la presente temporada han contado con unos animadores muy especiales. Se trata de un grupo de jóvenes que le han dado un sabor especial a los partidos. Los espectadores han podido verlos en el contrapalco dándole colorido a los encuentros. Al estilo de los grupos de animación de clubes de alto calado, no han parado cantar y aplaudir para darles, a su estilo, alas a sus jugadores.

Se trata del denominado Frente Salmorejo. Su coordinador es Sergio Campaña, un cordobés de 31 años exjugador de las bases del Ciudad de Córdoba. Campaña nos cuenta que la idea de crear esta peña oficiosa surgió el pasado verano al ver que el club que preside Rafael Blanco estaba formando una plantilla "muy buena".

Los componentes de este grupo tienen unas edades que van desde los 15 a los 35 años. Por tanto forman parte de generaciones que no han visto jugar a un equipo de la provincia en la segunda categoría masculina, o al menos no lo recuerdan apenas, ya que el mayor de ellos tenía 11 años cuando el Cajasur descendió en la Liga LEB en el año 2002.

Varios de los componentes del Frente Salmorejo, en el partido de ida de la eliminatoria contra el Amics Castelló. / CÓRDOBA

Una generación nueva de aficionados

La cabeza visible de este grupo de abonados del club reconoce que las gesta del Cajasur las recuerdan "por lo que nos han contado jugadores de entonces como José Antonio Ferrer, Ángel Lopera o Antonio Franco que jugaron con ellos en esa época". Estepa y muchos de sus compañeros conocen a varios de los exjugadores del Cajasur porque han sido jugadores en su mayoría y los entrenaron. Además, recalca Estepa, "primero nos entrenaron y más tarde hemos llegado a compartir equipo con ellos en equipos de los Juegos Municipales, así que nos llevamos muy bien con todos ellos".

Este joven cordobés vive con ilusión los días previos a la vuelta de la final por el ascenso en la cancha del Amics Castelló. Estepa pide a los rectores del club que "tengamos un proyecto sostenible en el tiempo, independientemente de la categoría en que estemos.Ya se ha cambiado seis veces el nombre del equipo en los últimos diez años, desde la época del equipo del Ciudad de Córdoba. Valoro más esta cuestión que incluso hablar sobre el impacto que puede tener en la ciudad la vuelta a la segunda categoría".

Antonio 'El del Bombo'

Uno de los componentes más conocidos del Frente Salmorejo es el cordobés Antonio Díaz, más conocido como Antonio 'El del Bombo'. Díaz es obviamente el portador del bombo que da música y ruido a los cánticos de estos jóvenes cordobeses. El responsable del bombo ha querido agradecer al club "las facilidades que desde el principio nos han dado para que podamos juntarnos en Vista Alegre".

Antonio señala que para formar el Frente Salmorejo "creamos un grupo en WhatsApp y allí empezamos a comunicarnos". La presencia en el grupo, asegura, "es libre, estamos abiertos que cualquier persona se nos una".

La presencia de aficionados viendo los partidos de pie y animando con un bombo llamó la atención en el inicio de la Liga, tanto es así que apunta Díaz que "algunos aficionados nos dedían que nos sentáramos y no usáramos el bombo. No comprendían que estábamos formando un grupo de animación, como en los buenos equipos. Eso pasó pronto, pues todos comprendieron que a lo que veníamos era a animar y ayudar al equipo". Antonio sabe quien es Manolo 'El del Bombo', el histórico animador de la selección española de fútbol hasta su fallecimiento. Incluso señala que "intento animar como él".

Los miembros del Frente Salmorejo animan en el partido contra el Amics Castelló. / CÓRDOBA

El cántico del posible ascenso

El Frente Salmorejo cantó en los últimos minutos del partido de Vista Alegre aquello de «Que sí, joe, que vamos a ascender» que coreó el público en plena borrachera de puntos de los cordobeses.

Antonio Díaz, señala que ni vio jugar al Cajasur en la Liga LEB, «ni pisé el Polideportivo de La Juventud». Por tanto no conoció a los Ultraleche, aquella peña que animaba con tanta pasión al Diario Córdoba Colecor en la temporada 86-87 en la Primera B.

Varios de ellos van a desplazarse a Castellón a ver el partido de vuelta de la final del ascenso. El resto animarán desde Córdoba a su manera, dándole un aire jovial al proyecto que ha vuelto a ilusionar al baloncesto cordobés 24 años después del Cajasur.