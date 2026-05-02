McLaren frena la racha de Mercedes con un doblete en Miami y Alonso evita el rídículo de Aston Martin

Miami es territorio McLaren. El campeón Lando Norris dio un aviso el viernes, reventando la racha de Mercedes para salir desde la pole en la carrera sprint. Y este sábado no solo ha defendido su ventaja de principio a fin, sino que ha subido al podio acompañado por su compañero Oscar Piastri.

Charles Leclerc, tercero con el Ferrari, no ha podido con los coches ‘papaya’, pero ha dejado sin recompensa al líder del Mundial Kimi Antonelli. La ventaja abismal que exhibía Mercedes antes del largo parón de la F1 por la guerra de Irán se ha esfumado ante el arsenal de mejoras que incorporan sus rivales directos.

Dos bajas

La carrera ha arrancado sin Hülkenberg por un fallo hidráulico del Audi, ni Lindblad, que no ha llegado a salir del pit lane. Norris, en pole por primera vez esta temporada, no ha dado opción y se ha llevado con él a Piastri. Leclerc, como ya es habitual, ha protagonizado una salida fulgurante con el Ferrari y tanto él como el australiano han ganado posiciones a costa de Kimi Antonelli.

El joven piloto italiano ha vuelto a quedarse ‘clavado’ en la salida y ha caído de la segunda a la cuarta plaza en la primera frenada, con George Russell a su estela. Verstappen, que también ha cedido de entrada, se ha ensarzado en un vibrante pulso con Hamilton. El tetracampeón se ha salido con la suya, aunque ambos han perdido de vista a Russell y al top cinco.

Alonso, al máximo

A Carlos Sainz (14º) y Fernando Alonso (16º) les esperaba una carrera complicada. El asturiano rodaba último en la primera de las 19 vueltas de la sprint y al final ha conseguido superar a Pérez, Stroll, Bottas y Albon exprimiendo al máximo lo que tenía.

Para Aston Martin, el único equipo que no incorpora mejoras en Miami tras cinco semanas sin competición, el objetivo real pasaba por acabar, repitiendo lo que ya lograron en la primera sprint de China. Alonso y Stroll han cumplido la misión, pero además, el español lo ha dado todo y se la jugado con adelantamiento final sobre Checo.

Norris, a ritmo de vuelta rápida, ha puesto tierra de por medio a mitad de carrera, ampliando la distancia con su compañero Piastri por encima de los tres segundos. Antonelli, que ha recibido una advertencia por límites de pista, intentaba recuperar el terreno perdido a la desesperada, pero Leclerc estaba demasiado lejos y con ello las posibilidades de subir al podio del italiano se difuminaban.

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Tras cruzar la meta, Kimi ha sido penalizado con cinco segundos y ha bajado a la sexta plaza, lo que ha permitido a Verstappen escalar a la quinta. Red Bull también ha hecho los ‘deberes’ durante la pausa de la F1 y el neerlandés aún aspira a entrar en la batalla en un Mundial., que a estas alturas y viendo el giro de guión en Miami, aún puede deparar una lucha apasionante en 2026.