El Coto Córdoba llega al día más grande de su historia: 40 minutos para tocar la Primera FEB

El Córdoba Club de Baloncesto ya ha llegado al día de la verdad en su sueño de devolver a la provincia a la segunda categoría del baloncesto masculino. El conjunto que entrena Gonzalo Rodríguez defenderá una inmensa renta de 30 puntos en la vuelta de la final por el ascenso que disputa contra el Amics Castelló. El choque arrancará a las 12.00 horas de este domingo y lo dirigirán Alberto Lázaro y Alejandro Pellitero.

El Pabellón Municipal Ciudad de Castellón, un recinto con capacidad para acoger a 5.000 espectadores, acogerá un partido que podría acabar siendo histórico para el deporte cordobés. Tras la arrolladora victoria de la ida (105-75), los cordobeses son los claros favoritos para certificar el salto de categoría.

Solo hay un precedente en la Segunda FEB de un equipo que no haya sido capaz de defender una renta similar en una eliminatoria por el ascenso. El Caja87 ganó hace un año en la ida de octavos de final por 29 puntos al Fibwi Palma (95-66). Sin embargo, en la vuelta cayó por 37 (82-45). Todos los demás duelos celebrados por el sistema de copa los ganaron conjuntos que vencieron con claridad en el partido de ida.

La opinión de Gonzalo Rodríguez

El técnico del bloque cordobés ha asegurado que se ha tomado esta semana como una más, centrándola en "corregir aquello que salió mal en el último partido, pues el partido perfecto no existe". Sus jugadores han trabajado con la ilusión y la motivación lógica de un equipo que tiene tan cerca la conquista de un ascenso a una categoría como la Primera FEB.

El partido se avecina más emocional que táctico. El Amics saldrá a la cancha con el objetivo inicial de dar una imagen opuesta a la ofrecida en la ida, pues allí fue superado en todos los aspectos por un equipo que impuso un nivel defensivo que no igualaron los castellonenses.

El Coto saltará a la cancha consciente de que arrancará el duelo con 30 puntos de ventaja. Su técnico no quiere hablar de la diferencia de la ida y recalca que la intención es la de mantener el nivel de intensidad del partido de Córdoba.

Más de 200 cordobeses en las gradas

El conjunto cordobés estará muy arropado en Castellón. Más de 200 aficionados presenciarán en directo el choque, cerca de un centenar en dos autobuses fletados por el club -patrocinados por Grupo PACC y la Diputación- y el resto desplazándose en coches particulares. Muchos de ellos aprovecharán la visita del Córdoba CF a Castalia en la tarde anterior para ver los dos partidos.

Una pantalla gigante en Vista Alegre

También los locales contarán con una nutrida presencia en las gradas. El club, consciente de que la renta de la ida no acompaña para desplazarse al pabellón, ha preparado una ‘fan zone’ con zonas de juegos para los más pequeños. Desde Córdoba también se seguirá con atención el partido. El Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en Vista Alegre para ver el partido en directo de manera gratuita. Así no habrá que rascarse el bolsillo para seguir el choque a través de la plataforma de pago que ostenta los derechos televisivos de la Liga.

También habrá presencia institucional en la ciudad castellonense. Allí estarán el diputado de Deportes, Antonio Martín, y el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, arropando a la delegación del Coto, que encabezará su presidente, Rafael Blanco, junto al vicepresidente y pulmón del club, Manuel Jesús Coto.

La advertencia de Eduardo Burgos

La pérdida de la eliminatoria por parte del Coto no entra en las cuentas de casi nadie. Sin embargo, como ha dicho el entrenador que ascendió a la segunda categoría al Pozoblanco hace 31 años, Eduardo Burgos, "las confianzas son malas consejeras. He vivido en mis carnes grandes remontadas, favorables y desfavorables. No será nada fácil, pero ya quisieran ellos llegar con una ventaja de treinta puntos".

El Coto se encuentra a 40 minutos de hacer historia. Solo el Pozoblanco ha subido hasta hoy a la segunda categoría masculina por la vía deportiva. Por tanto, de lograrlo, sería el segundo equipo cordobés en conseguirlo y el primero perteneciente a la ciudad de Córdoba. La hazaña la toca con las manos el Coto Córdoba.