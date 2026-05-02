El Córdoba Futsal se salva en Primera tras una tarde de sufrimiento y alivio en Vista Alegre

El Córdoba Futsal certificó la permanencia en Primera en una tarde en la que no pasó del empate en Vista Alegre ante el Viña Albali Valdepeñas. La derrota del Alzira en la cancha de ElPozo Murcia (6-3) salvó a los cordobeses dos jornadas antes del fin de la Liga. La alegría blanquiverde llegó tras una igualada a un tanto que alargó a nueve los partidos seguidos que llevan sin ganar los cordobeses como locales.

El encuentro arrancó con mucho tanteo entre los dos equipos. Los locales tomaron posiciones en el partido, inicialmente pendientes de no encajar un tanto que le obligara a remontar. Los cordobeses empezaron a crear peligro a balón parado. Javi Aranda rondó el tanto en el 8 pero su disparo lo despejó Borja. Hugo, en el 10, también hizo trabajar al portero visitante a la salida de un córner. En una jugada de estrategia llegó igualmente una ocasión de Carlos Gómez en el 11.

Los de Emanuel Santoro se encontraban cómodos defendiendo y jugando con transiciones rápidas en cuanto podían. Arnaldo Báez recuperó un balón en el 13 y se marchó hasta la portería. El lanzamiento del paraguayo lo volvió a parar Borja.

El Valdepeñas se adelanta

Cuando más cerca parecía el gol cordobés llegó el visitante. El Valdepeñas no perdonó en el 13 en un pase largo de Joao Silveira que Jorge Carrasco convirtió en gol con un disparo escorado desde la banda derecha.

El Córdoba Futsal logró la permanencia matemática en el minuto 16, a la conclusión del partido ElPozo-Alzira, que concluyó con la derrota por 6-3 de los alicantinos. El público lo celebró en la grada.

Los locales siguieron buscando el gol en el tramo final de la primera parte, pero con menos fortuna que en los minutos anteriores. Murilo contó en el 20 con la última ocasión de la primera parte. Al descanso se marcharon los dos equipos con el marcador inicial.

Pescio intenta golpear el balón. / A.J. González

Los locales aprietan tras el descanso

Los cordobeses salieron con más mordiente en la segunda parte, teniendo más el balón. El premio le llegó en el 25. Báez robó un balón y aunque no marcó con su disparo, sí lo hizo Titi del Rey en el segundo intento.

El conjunto blanquiverde siguió apretando a la búsqueda del tanto de la remontada. Hugo falló el 2-1 en el 31, pues disparó por tres veces un balón que se quedó suelto a menos de un metro de la portería. Tampoco marcó unos segundos más tarde Arnaldo Báez a la salida de una falta.

Los cordobeses creaban peligro pero no marcaban. Tampoco acertó con el gol Pescio en el 34 en un contragolpe. El Valdepeñas intentaba mientras crear situaciones de superioridad con su portero ayudando en la cancha de los cordobeses. Naranjo se encontró con el palo en un disparo que ejecutó en el 35.

El Valdepeñas encierra a los cordobeses

Los visitantes pasaron a dominar en los últimos minutos, con los cordobeses encerrados delante de su portería. Murilo también falló, ahora en el 38, con un disparo desde su campo con la portería vacía.

El Valdepeñas arriesgó en los 30 segundos finales con el portero-jugador, posición que ocupó Nicolás, jugador del Córdoba Futsal hasta el mes de enero. José Mario marcó a 19 segundos de la bocina pero los árbitros anularon el tanto tras la revisión por unas manos del autor del gol. El partido acabó por tanto con tablas en el marcador.