Carmen Avilés se queda a las puertas del relevo, pero España vuela a cuatro finales mundiales en Botsuana

España arrancó con enorme autoridad su participación en los Campeonatos del Mundo de relevos de Gaborone y cerró la primera jornada con una cosecha sobresaliente: cuatro equipos clasificados para las finales y cuatro plazas aseguradas para el Mundial de aire libre de Pekín 2027. El combinado nacional estará este domingo en las finales del 4x400 mixto, 4x100 mixto, 4x100 femenino y 4x400 femenino, en una actuación colectiva que vuelve a confirmar el gran momento del relevo español. World Athletics establece que los ocho mejores equipos del primer día acceden a la final y obtienen plaza para Pekín 2027.

Carmen Avilés

En clave cordobesa, Carmen Avilés vivió la jornada desde un papel de reserva de lujo. La atleta estaba convocada para el 4x400 femenino y el 4x400 mixto, pero finalmente no entró en acción en las series del sábado. Aun así, sigue plenamente dentro de la dinámica del equipo y mantiene opciones de participar este domingo en una jornada final que se presenta apasionante para España.

4x400 mixto

El 4x400 mixto fue uno de los grandes focos del día. El cuarteto español firmó una actuación brillante y selló su pase a la final con un tiempo de 3:09.89, nuevo récord de España, mejorando así la anterior plusmarca nacional. El relevo formado por David García, Paula Sevilla, Julio Arenas y Blanca Hervás volvió a mostrar el enorme crecimiento de España en una disciplina que cada temporada gana más peso dentro del atletismo internacional.

Ana Prieto entrega el testigo a Rocío Arroyo. / RFEA

4x400 femenino

También respondió con nota el 4x400 femenino, vigente campeón de la competición tras el oro conquistado en Guangzhou 2025. El equipo español ganó su serie con un sólido 3:24.44, quedándose muy cerca del récord nacional y dejando claro que vuelve a presentarse en Botsuana con aspiraciones muy altas. Rocío Arroyo, Ana Prieto, Paula Sevilla y Blanca Hervás firmaron una clasificación de enorme nivel para sostener el cartel de favoritas del relevo largo femenino español. World Athletics ya había situado a España entre las selecciones a seguir en el 4x400 femenino en la previa del campeonato. Carmen Avilés y Eva Santidrián se quedaron sin correr.

4x100 mixto

A esa fiesta también se sumó el 4x100 mixto, que logró el pase a la final con un tiempo de 40.51, otro récord de España en una especialidad todavía joven pero cada vez más competitiva. El relevo español volvió a enseñar velocidad, coordinación y una gran capacidad para competir bajo presión en una jornada que dejó marcas históricas para el atletismo nacional.

4x100 femenino

El 4x100 femenino no quiso quedarse atrás. El equipo formado por Lucía Carrillo, Jaël Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez ganó su serie con 42.26, la tercera mejor marca española de siempre, y confirmó que España sigue instalada entre las grandes potencias del relevo corto femenino. En la previa del campeonato, World Athletics ya destacaba a España entre los equipos a vigilar en esta prueba tras su plata en Guangzhou.

Los horarios del domingo

Ahora todo queda pendiente de la segunda jornada. Según el horario oficial, la final del 4x400 mixto está programada para las 16:13 y la del 4x400 femenino para las 16:24, hora peninsular española. Ahí volverá a aparecer la opción de ver a Carmen Avilés sobre la pista, en una cita en la que España ya ha demostrado que no ha viajado a Botsuana solo para competir, sino también para pelear por las medallas.