El Ángel Ximénez rescata un punto sobre la bocina ante el Alicante y sigue vivo en la Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez salvó un punto de enorme valor en el Alcalde Miguel Salas tras empatar ante el Alicante en un partido vibrante, igualado y cargado de tensión hasta la última posesión. El conjunto de Toni Malla rozó la victoria en varios momentos del encuentro, pero también llegó a verse contra las cuerdas en el tramo final, hasta que apareció el portugués Gonzalo Ribeiro para firmar el empate a falta de solo cinco segundos.

El partido arrancó con un gran ambiente en la grada y con el Ángel Ximénez mostrando desde el inicio una buena intensidad defensiva. Vieira abrió el marcador y el equipo pontano dio pronto señales de competitividad, aunque el intercambio de goles fue constante en los primeros minutos. De Hita incluso detuvo un lanzamiento de siete metros que pudo significar el empate visitante, en un inicio en el que los locales parecían más entonados.

Sin embargo, el Alicante no tardó en asentarse. Los de Roi Sánchez aprovecharon varios minutos de atasco ofensivo local para darle la vuelta al marcador, apoyados en la inspiración de Borragán y en las primeras intervenciones de Roberto Doménech. El Ángel Ximénez se quedó demasiado tiempo sin anotar y permitió que el rival se sintiera cómodo en ataque, hasta el punto de alcanzar el ecuador del primer tiempo con empate y la sensación de que el partido iba a exigir muchísimo trabajo.

Los locales reaccionan

La reacción pontana llegó en el tramo final de la primera mitad. Nori Benhalima apareció con fuerza, Claudio Ramos devolvió la iniciativa al equipo y Ribeiro amplió la renta en uno de los mejores momentos locales. El Ángel Ximénez mejoró su circulación, encontró más continuidad en sus ataques y consiguió llegar al descanso con una mínima ventaja, aunque sin terminar de romper el partido (14-13).

La segunda parte mantuvo el mismo tono de igualdad. El cuadro pontano salió bien y logró conservar pequeñas diferencias durante varios minutos, con Mario Dorado, Vieira, Dani Ramos y Pablo Simonet sosteniendo al equipo en ataque. Pero el Alicante nunca perdió la cara al partido. Cada vez que el Ángel Ximénez amenazaba con abrir hueco, los visitantes respondían y volvían a engancharse al marcador.

El encuentro dio un giro delicado para los locales mediado el segundo tiempo. El Alicante encontró más seguridad con Failde bajo palos, aprovechó mejor las transiciones y castigó varias pérdidas y desajustes defensivos del equipo de Toni Malla. La exclusión de Ribeiro y algunos errores en ataque permitieron a los visitantes ponerse por delante y entrar en los últimos minutos con mejores sensaciones.

Dani Serrano pugna con la defensa del Alicante. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Los pontanos salvan un punto

Ahí apareció el drama. Mario Dorado falló un siete metros que pudo cambiar el rumbo del choque, Teixeira castigó en la siguiente acción y Robledo amplió la ventaja visitante desde los siete metros. El Ángel Ximénez veía cómo se escapaba un partido clave en casa y cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse del pabellón (23-25, minuto 56).

Pero el equipo pontano no se rindió. Ribeiro recortó distancias, Alicante desperdició la opción de cerrar el encuentro y el Ángel Ximénez dispuso de una última posesión para evitar la derrota (23-25, minuto 56). En ese momento límite, volvió a aparecer el portugués para marcar a cinco segundos de la bocina y desatar el alivio en el Alcalde Miguel Salas.

El empate no deja un sabor plenamente satisfactorio, porque el equipo pontano tuvo opciones de ganar, pero sí permitió al Cajasol Ángel Ximénez seguir sumando en su pelea por la permanencia. En una recta final marcada por la tensión y la necesidad, el bloque de Toni Malla sigue vivo.