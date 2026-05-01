Vista Alegre se vuelca con el Coto: el asalto final a la Primera FEB podrá verse en directo en una pantalla gigante

El Coto Córdoba de Baloncesto sigue preparando al detalle el partido de vuelta de la final por el ascenso a la Primera FEB. El conjunto cordobés defenderá una renta de 30 puntos frente al Amics Castelló, en el encuentro que arrancará este domingo a las 12.00 horas en este ciudad levantina.

Consciente de la dimensión del momento, el Imdeco y la entidad que preside Rafael Blanco han querido facilitar que ningún aficionado se quede sin vivir una jornada que puede resultar histórica. Por ello, el Ayuntamiento de Córdoba instalará una pantalla gigante en Vista Alegre para que los seguidores del Coto puedan seguir en directo y de manera gratuita el encuentro decisivo por el ascenso.

La medida cobra todavía más sentido teniendo en cuenta que el partido solo podrá verse a través de LaLiga Plus, una plataforma de pago. Gracias a esta iniciativa, cualquier aficionado cordobés tendrá la posibilidad de acudir al primer pabellón de la ciudad y acompañar al equipo, aunque sea a distancia, en una mañana que puede devolver al baloncesto provincial masculino a una categoría que lleva décadas esperando. Diario CÓRDOBA también va a volcarse, ya que narrará en directo todos los detalle del partido a través de su página web y sus redes sociales.

Aficionados del Córdoba CF siguen hace dos años el Ponferradina-Córdoba CF por el ascenso a la Liga Hypermotion. / A.J. González

¿Cómo acceder a Vista Alegre?

El acceso será gratuito a partir de las 11.00 horas. Los aficionados podrán entrar por las puertas habituales que hay abiertas en los partidos del Coto. Una vez dentro, podrán quedarse en la grada o pasar a la pista para sentarse en una de las 200 sillas que serán instaladas para que la experiencia sea todavía más cercana y especial.

La ciudad se prepara así para vivir una nueva jornada de comunión con un equipo que ha devuelto la ilusión al baloncesto cordobés. Tras la exhibición del partido de ida, en el que ganó por 105-75, el Coto Córdoba afronta el último paso hacia la Primera FEB con una renta importante y una afición decidida a acompañarlo hasta el final. Vista Alegre, una vez más, volverá a ser el punto de encuentro de un sueño colectivo que ya se toca con los dedos.

Ya ha habido pantallas en Vista Alegre en los últimos ascensos del Córdoba CF. Ahora le ha llegado al Coto Córdoba el momento de disfrutar de ese privilegio.