Pozoblanco acelera hacia su edición más global: el rally cordobés ya mira al mundo

El Rallye Ciudad de Pozoblanco vuelve a escena convertido en mucho más que una cita destacada del calendario nacional de tierra. La prueba cordobesa, que se celebrará este sábado en el Valle de Los Pedroches, ha consolidado una evolución sostenida que la sitúa entre los eventos con mayor proyección del automovilismo español, ahora también con un perfil claramente internacional. El prólogo a la carrera llegó ayer con la celebración del tramo de clasificación y la salida oficial, celebrada en el Paseo Marcos Redondo.

Uno de los datos que mejor retrata la dimensión que ha alcanzado la prueba es la participación. La lista de inscritos reúne a 61 equipos y confirma el excelente momento de salud de la prueba pozoalbense. A ello se suma la presencia de pilotos de 13 nacionalidades, una cifra que proyecta al rally más allá del ámbito estrictamente nacional y lo consolida como uno de los grandes escaparates del Campeonato de España de Rallyes de Tierra.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, con la bandera de España, da la salida oficial al Rally Ciudad de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Los pilotos a seguir

La categoría Rally2 volverá a centrar una buena parte de la atención. El ruso Aleksander Semenov llega como líder tras su victoria en Lorca, aunque no será el único nombre a seguir en una lista de inscritos de gran nivel. También aparecen pilotos con peso como Juan Carlos Quintana, que regresa con un Skoda de última generación, o Igor Bulantsev, firme en el arranque del campeonato. A ellos se suma el joven boliviano Stefano Careaga, una de las revelaciones del certamen, además de nombres experimentados como Joan Vinyes o Jesús Jiménez, en una categoría donde la igualdad y la variedad mecánica auguran una pelea abierta hasta el último tramo.

Pero si algo marca el carácter especial de esta edición es su dimensión internacional. La presencia del Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program convierte a Pozoblanco en un escaparate global. La prueba cordobesa reunirá a jóvenes pilotos llamados a dar el salto al Campeonato del Mundo, como Takumi Matsushita, reciente ganador en Portugal, o Jaspar Vaher, que ha competido a gran nivel en Estonia. Junto a ellos, nombres como Goto Shotaro, Rio Ogata o Kanta Yanaguida refuerzan el perfil internacional de una cita que ya se mueve en parámetros muy importantes.

Los tramos

Los pilotos cubrirán un recorrido de casi 100 kilómetros cronometrados. Hay cuatro tramos, a los que los pilotos darán dos pasadas. El tramo de El Viso abrirá la carrera a las 8.10 y 11.14 horas. Pedroche recibirá a los coches a las 8.55 y 11.59 horas. Por El Guijo pasará la carrera a las 15.00 y 18.09 horas. El Virgen de Luna cerrará la prueba a las 16.00 y las 19.09 horas.