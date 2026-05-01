Final en Puente Genil: el Cajasol Ángel Ximénez se juega la vida ante el juez de la Liga.

El Ángel Ximénez Puente Genil entra en el momento de la verdad. Con solo cuatro jornadas por delante, el conjunto pontanés se juega la permanencia a vida o muerte, centrando sus esperanzas en los dos compromisos que restan en el Alcalde Miguel Salas. El primero de estos duelos clave tendrá lugar este sábado (19.30 horas) ante el EON Alicante, un rival que llega con la tranquilidad de tener los deberes hechos.

Mientras los locales pelean por eludir el descenso y la promoción, el equipo alicantino, dirigido por Roi Sánchez, arriba a Puente Genil en una posición cómoda: virtualmente salvado con 21 puntos frente a los 16 de los locales. El cambio de técnico a mitad de curso revitalizó a un Alicante que se ha mostrado intratable en casa, pero que también sabe lo que es dar la campanada a domicilio, como demuestra su victoria en Granollers.

El pivote y la velocidad

El gran desafío para los hombres de Toni Malla será frenar a Montoya, uno de los mejores pivotes de la Liga Asobal, que suma 96 goles. La conexión de este con una primera línea letal formada por Parker, Ander Torrico y Borragán —que acumulan 308 goles entre los tres— es la piedra angular del ataque alicantino. A esto se suma la velocidad de extremos como Barreto o Teixeira y la solidez en portería de Roberto Doménech.

Dani Ramos realiza un lanzamiento a portería en el encuentro jugado por el Cajasol Ángel Ximénez en la cancha del Sanicentro Guadalajara. / BM Guadalajara

El técnico pontanés llega con el rompecabezas de las bajas, con dudas sobre el estado físico de varios de los integrantes de su plantilla, como Antonio Cabello, Pablo Simonet, Aizen y Domingo Luis. Para dejar los dos puntos en casa, el guion es claro para el conjunto pontanés: máxima efectividad goleadora, defensa férrea y, sobre todo, minimizar las pérdidas de balón para evitar el mortífero contragolpe visitante. La grada del Alcalde Miguel Salas será, una vez más, determinante, ya que será el jugador número ocho en esta final anticipada.