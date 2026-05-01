El Córdoba Futsal tiene la permanencia al alcance: Vista Alegre espera la gran celebración

El Córdoba Futsal ya ha llegado al momento de la temporada que ha estado esperando, el día de la conquista de la permanencia. Este sábado cuenta con muchas opciones de conseguirlo durante la disputa del encuentro ante el Viña Albali Valdepeñas (19.30 horas, Vista Alegre), uno de los partidos de la 28ª jornada de la Liga.

Los cordobeses se salvarán matemáticamente ganando sin depender de otros resultados. Podría festejar la salvación también perdiendo, siempre que no sume ningún punto el Alzira en su visita a ElPozo. Como el partido de Murcia comenzará a las 18.15 horas, los de Emanuel Santoro podrían estar salvados durante la disputa del primer tiempo del encuentro de Vista Alegre.

El valioso empate logrado por los cordobeses en la provincia de Valencia le ha dado de manera virtual la continuidad un año más en la máxima categoría. Los cordobeses sufrieron pero lograron evitar que el Alzira ganara y con ello se le acercara a cinco puntos. Ahora está a un solo paso de festejar la permanencia en la mejor liga del mundo.

Emanuel Santoro da instrucciones en un encuentro. / A.J. González

Dos partidos seguidos en Vista Alegre

El choque será también el primero de los dos seguidos que va a jugar ante su afición, ya que el próximo sábado a las 18.30 horas recibirá al Quesos El Hidalgo Manzanares. Tras estos dos partidos no competirá más en Córdoba, pues el siguiente, el último de la temporada, lo afrontará el próximo 16 en Pamplona frente al Osasuna Magna.

El bloque blanquiverde intentará celebrar la permanencia con una victoria, lo que no consigue en Vista Alegre desde el pasado mes de noviembre. Desde la victoria por 4-1 ante el Jaén Paraíso Interior, han pasado más de cinco meses y ocho partidos en Vista Alegre sin que sus aficionados le vean ganar.

El bloque cordobés tendrá que mejorar en defensa, pues lleva varios encuentros mostrándose más vulnerable de lo normal. También ser más contundente en ataque cuando disponga de una ocasión de gol.

La importancia de ganar en casa

Emanuel Santoro ha trabajado en las últimas horas para mentalizar a sus jugadores de lo importante que es ganar en casa, sobre todo ahora, en la recta final de la Liga, para dejar un buen sabor de boca entre la afición.

Con el Valdepeñas vendrá el pívot Nicolás Marrón, el exjugador del Córdoba Futsal que abandonó la ciudad en el pasado mes de enero, en pleno mercado invernal. También viajará un cordobés, Lolo Urbano. El ya exjugador es actualmente el director deportivo de un club que aspira a jugar las eliminatorias por el título.

El Valdepeñas llega a Córdoba con 39 puntos, a uno de las plazas con derecho a jugar por la corona liguera antes del inicio de la jornada. Doce puntos más que los cordobeses ha sumado en las primeras 27 jornadas de la Liga.

La hora de rematar la salvación

Vista Alegre espera una tarde grande. El Córdoba Futsal está a un paso de lograr lo que parecía muy cerca hace meses, pero que luego se complicó más de lo esperado. Ahora ha llegado la hora de rematar la faena y de celebrar, si todo sale bien, una permanencia que volvería a situar al club un año más en la mejor liga del mundo.