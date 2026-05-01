Carmen Avilés se lanza al asalto mundial con España en Botsuana

España afronta desde este sábado una de las grandes citas del calendario internacional de atletismo con la disputa del Mundual de Relevos de Gaborone, en Botsuana, una competición que se celebrará los días 2 y 3 de mayo y que reunirá a una selección española formada por 26 atletas, 14 hombres y 12 mujeres. Entre ellos estará la cordobesa Carmen Avilés, que vuelve a situarse en la primera línea del atletismo mundial como integrante de los relevos 4x400 femenino y 4x400 mixto.

La presencia de Avilés en esta convocatoria confirma su peso dentro de una estructura española que sigue creciendo en los relevos largos. La Real Federación Española de Atletismo la incluye oficialmente tanto en el equipo femenino del 4x400 como en el relevo mixto, dos pruebas en las que España llega con argumentos sólidos y con un historial reciente que invita a soñar en grande.

Carmen Avilés, cuarta izquierda, en una recepción en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte. / c

Los horarios

La cordobesa Carmen Avilés está convocada para correr en los relevos 4x400 femenino y mixto. Este sábado tendrán lugar las primeras eliminatorias, a las 14.30 horas de España las del 4x400 mixto y a las 15.55 las de 4x400 femenino. El domingo llegarán las finales, a las 16.13 horas la del 4x400 mixto y a las 16.24 horas la del 4x400 femenino.

El combinado nacional viaja además con el impulso de lo conseguido en la última edición celebrada en Guangzhou, donde el 4x400 femenino se colgó el oro y el 4x100 femenino logró la plata. La propia RFEA presenta esta cita como una nueva oportunidad para volver a brillar en el panorama internacional y consolidar el trabajo desarrollado en los últimos años dentro del Plan Nacional de Relevos.

El 4x400 femenino defenderá el título del 2025

En el caso concreto del 4x400 femenino, España aterriza en Gaborone con un bloque de enorme nivel. Junto a Carmen Avilés figuran nombres como Blanca Hervás, Paula Sevilla, Eva Santidrián, Rocío Arroyo y Ana Prieto. El equipo nacional, por tanto, vuelve a presentarse con una mezcla de experiencia, juventud y profundidad competitiva muy pocas veces vista en el atletismo español.

Las llamadas 'Golden Bubbles' del 4x400 femenino, ganadoras del oro en 2025 en Guanzhou, llegan ilusionadas tras su flamante medalla de bronce mundial de pista cubierta lograda recientemente en Toruñ, en lo que fue un hito del atletismo español, con Carmen Avilés formando parte del grupo de seis medallistas.

En Gaborone estarán cinco de las seis protagonistas del 4x400 femenino que ganaron hace un año el oro mundial, lideradas por Paula Sevilla (50.69 de marca personal y segunda de todos los tiempos), y Blanca Hervás. Junto a ellas Eva Santidrián, que regresa tras una lesión; Rocío Arroyo, Ana Prieto, la joven sevillana de 21 años y la cordobesa Carmen Avilés.

Una cita clave

La cita de Gaborone tendrá, además, un valor simbólico añadido, ya que será la primera vez que estos campeonatos se celebren en el continente africano. World Athletics sitúa esta edición como un hito para la competición, que sigue ampliando su dimensión global y que en esta ocasión también servirá como vía de clasificación para grandes eventos internacionales posteriores.

Para Carmen Avilés, la llamada de España supone otro paso adelante en una trayectoria ya consolidada en la élite del relevo nacional. Botsuana le ofrece ahora un nuevo escaparate para seguir creciendo y para ayudar a España a defender su estatus entre las potencias del 4x400. Córdoba volverá así a tener presencia en una cita mundial, con una atleta que ya compite instalada entre las mejores.