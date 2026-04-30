Pozoblanco se abre al mundo: el rally cordobés reúne 61 equipos y pilotos de 13 países

El Rallye Ciudad de Pozoblanco vuelve a escena en su decimotercera edición convertido ya en mucho más que una prueba destacada del calendario nacional de tierra. La cita cordobesa ha consolidado una evolución sostenida que la sitúa entre los eventos con mayor proyección internacional del automovilismo español, una condición que vuelve a quedar reflejada en una inscripción de enorme nivel: 61 equipos y representación de 13 nacionalidades diferentes.

La prueba, que se celebrará en el corazón del Valle de Los Pedroches, arrancará este viernews con el shakedown y el tramo de calificación, antes de la ceremonia de salida prevista a las 20.30 horas en el Paseo Marcos Redondo. Será el primer paso de un fin de semana que promete intensidad máxima, especialmente en la jornada del sábado, cuando los pilotos afrontarán cerca de 100 kilómetros contra el crono distribuidos en cuatro tramos a doble pasada: El Viso, Pedroche, El Guijo y Pozoblanco-Virgen de Luna, este último con un recorrido en sentido inverso al del pasado año.

En el apartado deportivo, la categoría Rally2 volverá a centrar una buena parte de la atención. El ruso Aleksander Semenov llegará como líder tras su victoria en Lorca, aunque no será el único nombre a seguir en una lista de inscritos de gran nivel. También aparecen pilotos con peso propio como Juan Carlos Quintana, que regresa con un Skoda de última generación, o Igor Bulantsev, firme en el arranque del campeonato. A ellos se suma el joven boliviano Stefano Careaga, una de las revelaciones del certamen, además de nombres experimentados como Joan Vinyes o Jesús Jiménez, en una categoría donde la igualdad y la variedad mecánica auguran una pelea abierta hasta el último tramo.

Uno de los participantes en el Rally de Pozoblanco del 2025. / Rafa Sánchez

La llegada de los jóvenes talentos de Toyota

Pero si algo marca el carácter especial de esta edición es su dimensión internacional. La presencia del Toyota Gazoo Racing WRC Challenge Program convierte a Pozoblanco en un escaparate global para el talento emergente del automovilismo de tierra. La prueba cordobesa reunirá a jóvenes pilotos llamados a dar el salto al Campeonato del Mundo, como Takumi Matsushita, reciente ganador en Portugal, o Jaspar Vaher, que ha competido a gran nivel en Estonia. Junto a ellos, nombres como Goto Shotaro, Rio Ogata o Kanta Yanaguida refuerzan el perfil internacional de una cita que ya se mueve en parámetros muy superiores a los del ámbito nacional.

Ese aire global se percibe también en otras categorías, con la participación de pilotos procedentes de diferentes puntos de Europa, América Latina, Oriente Medio y África. Desde representantes cataríes en Rally4 hasta el debut del sudafricano Max Smart en Rally2, la prueba pozoalbense se convierte en un auténtico punto de encuentro del automovilismo de tierra a nivel internacional.

El apartado técnico aportará igualmente un foco de interés añadido. En la categoría N5 se vivirá un duelo atractivo entre preparadores con el estreno del Ford Puma de RMC frente al Toyota Yaris GR de ARVidal Racing, una confrontación que simboliza la evolución constante de este tipo de vehículos dentro del campeonato y el crecimiento tecnológico del rallye nacional.

Las copas monomarca

A todo ello se suma el peso de las copas monomarca, que siguen actuando como vivero de futuro para la especialidad. La Clio Trophy Tierra mantiene su papel como plataforma de formación y promoción, mientras que la Copa Kobe abre una nueva etapa con el debut del Toyota Yaris Rally5-Kit, un paso adelante que refuerza el valor competitivo del certamen y aumenta el interés de los aficionados.

Sin perder su esencia, el Rallye Ciudad de Pozoblanco sigue manteniendo una fuerte conexión con el territorio. La presencia de equipos locales y vehículos históricos aporta identidad, cercanía y arraigo, con nombres habituales de la Escudería Sierra Morena, preparados para competir ante su público y reforzar el vínculo entre la prueba y la afición de la provincia.

Más allá de lo deportivo, el rallye vuelve a proyectarse como un importante motor económico y promocional para la comarca. La llegada de equipos, estructuras técnicas, medios de comunicación y aficionados de distintos países supone un impacto directo para Los Pedroches y para la provincia de Córdoba, consolidando la prueba como uno de los grandes eventos del calendario local y como un magnífico escaparate para el automovilismo español.

Una cita que avanza

Con trece ediciones a sus espaldas, el Rallye Ciudad de Pozoblanco no solo mantiene su prestigio: lo amplía. Y en 2026 vuelve a presentarse como una de las citas que mejor explican hacia dónde crece el campeonato nacional de tierra.