La Media Maratón de Córdoba desata otra vez la locura: 4.000 dorsales vendidos en 14 horas

La Media Maratón de Córdoba ha vuelto a confirmar el enorme tirón popular y deportivo de la prueba reina del atletismo cordobés. En apenas 14 horas, desde la activación de la plataforma de inscripción, este miércoles a las 18.00 horas, se ha alcanzado la cifra de 4.000 dorsales adquiridos por los atletas, una cifra que refleja la extraordinaria expectación generada entre corredores de Córdoba y de numerosos puntos de la geografía nacional. Los dorsales pueden adquirirse aquí.

Desde el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (IMDECO) se ha valorado muy positivamente esta espectacular respuesta, que evidencia el arraigo de una competición consolidada como uno de los grandes acontecimientos deportivos y sociales del calendario anual de la ciudad.

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que “la Media Maratón no es solo una carrera, es una experiencia única que cada año reúne a miles de personas en torno al deporte, el esfuerzo, la convivencia y el orgullo de recorrer una ciudad volcada con sus corredores. Quienes formalicen ahora su inscripción tendrán la oportunidad de formar parte de ese grupo de afortunados que vivirán una jornada inolvidable”.

Un grupo de corredores, en la pasada edición de la Media Maratón de Córdoba. / Manuel Murillo

Un número de dorsales condicionado por la seguridad y la responsabilidad

El Imdeco ha aclarado en una nota de prensa que "la disponibilidad de dorsales no es ilimitada, sino que se encuentra condicionada por criterios técnicos de aforo, seguridad, capacidad logística y garantía de atención al corredor, aspectos que resultan esenciales para ofrecer una prueba con los máximos estándares de calidad y responsabilidad organizativa".

Según el Imdeco, la limitación del número de participantes responde, por tanto, a la necesidad de asegurar "la correcta gestión del recorrido, la fluidez en zonas de salida y meta, la adecuada prestación de servicios sanitarios y de avituallamiento y, sobre todo, la seguridad integral de cada corredor".

“La prioridad de esta organización es garantizar una prueba segura, bien dimensionada y a la altura del prestigio que la Media Maratón de Córdoba merece”, subrayan desde el organismo municipal.

Córdoba se prepara para su gran cita atlética

Ante esta extraordinaria demanda, el Imdeco anima a todos los cordobeses y cordobesas, así como a corredores habituales y amantes del deporte, a formalizar cuanto antes su inscripción para no perder la posibilidad de ser protagonistas de una prueba que cada año trasciende lo estrictamente competitivo para convertirse en una auténtica celebración colectiva.

Inscripciones abiertas

Los dorsales continúan disponibles a través de la plataforma oficial de inscripción, si bien desde la organización se insiste en que, al ritmo actual de solicitudes, se prevé que el cupo disponible continúe reduciéndose de forma muy significativa en las próximas horas.