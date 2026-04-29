Tenis
Masters 1000 de Madrid: Jannik Sinner - Rafa Jódar, en directo
El tenista madrileño asume el desafío tras ganar en el segundo tramo a un top 10, el australiano Alex de Miñaur
Agencias
El Masters 1.000 de Madrid ya tiene el encuentro que esperaba. El choque entre la nueva sensación del tenis, el español Rafa Jódar, y el número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, después de que ambos cumplieran con su tarea en sus respectivos compromisos de la cuarta ronda.
Jódar asume el desafío y ya mide su potencial con la élite del circuito. Tras ganar en el segundo tramo a un top 10, el australiano Alex de Miñaur, y después a la principal referencia del tenis del futuro, el brasileño Joao Fonseca, el joven de Leganés (Madrid) de 19 años afronta un reto más, un escalón superior, tras ganar al checo Vit Kopriva por 7-5 y 6-0.
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