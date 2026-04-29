Las leyendas del Cajasur Juventud ven cerca la Primera FEB para el Coto Córdoba

El Coto Córdoba de Baloncesto dejó encarrilado el ascenso a la Primera FEB tras el partido de ida de la final de campeones de la Segunda FEB. Por 105-75 venció al Amics Castelló en Vista Alegre, por lo que defenderá una renta de 30 puntos el próximo domingo en el pabellón castellonense.

Varios jugadores históricos de la etapa del Cajasur Juventud presenciaron el encuentro, invitados por la entidad que preside Rafael Blanco, entre ellos el pívot Manolo García, los bases Santi López, Pedro Bello y Raúl Alcalde y el escolta Rafa Funes.

Manolo García

Manolo García fue el primer pívot referente del baloncesto provincial. Con la entidad que presidía Andrés López compitió en la categoría de plata en las temporadas 81-82, 86-87 y 87-88. Además, dirigió al Cajasur en la campaña 88-89 en el experimento fallido de la CBP (Circuito de Baloncesto Profesional).

García valoró el partido ante el Amics como “fantástico por el ambiente, el público y el montaje que hizo el club”. El partido de los cordobeses lo calificó de “extraordinario”, destacando la “fortaleza de los dos equipos y el acierto del equipo cordobés”.

La renta de 30 puntos la ve “insalvable para el Castellón, aunque en deporte ya se sabe que a veces todo no está dicho, yo espero que sea suficiente”.

La entrada en la Primera FEB cree que supondría para Córdoba “volver a esa casi élite, de baloncesto de alto nivel que hace años que no lo podemos disfrutar, por lo que deseo, por el bien de Córdoba, de la afición y de los que hemos puesto un granito de arena en este deporte, que podamos disfrutar realmente de ello”.

Manolo García, tercero izquierda y Santi López, quinto izquierda, en la temporada 86 87. / CÓRDOBA

Santi López

Santi López destacó por ser el mejor base cordobés en los primeros años de la década de los 80. Incluso estuvo en la órbita del Caja de Ronda, ahora Unicaja de Málaga. Con Manolo García compartió vestuario en las campañas 81-82, 86-87 y 87-88 en las filas del Cajasur Juventud en Primera B. También formó parte de la plantilla en el año de la CBP.

López considera que la clave del partido que hizo el Coto estuvo en “hacer a partir del segundo cuarto una defensa mucho más intensa, cortando las posibilidades de pase, por lo que el esfuerzo fue bestial, todo ello acompañado de un acierto grande en los lanzamientos exteriores y en la visión de juego”.

Al mejor base cordobés de los 80 le gustaron muchos jugadores, pero especialmente Gonzalo Orozco "por saber llevar el balón de un lado a otro, incluso con varias penetraciones geniales y asistencias. Todos cogieron rebotes, todos a una, valoro el trabajo del entrenador por conseguir que todos fueran a una, así que orgulloso del equipo y muy sorprendido con él”.

Un partido "sentenciado"

El partido de vuelta lo ve “un poco sentenciado, jugando con este nivel de intensidad, una distancia de 30 puntos yo la veo muy complicada de remontar, tendría que tener el otro equipo un acierto muy grande y nosotros no saber manejar ese juego, aunque claro, en este deporte nunca está todo dicho”.

Santi López ve fundamental que “Córdoba vuelva a tener un nivel de Liga Oro, porque está claro que al cordobés le gusta el baloncesto y lo disfruta, en cuanto mejor sea el nivel, más aficionados habrá”.

El base cordobés ve fundamental que haya un equipo en Primera FEB para que “se lo crean los niños y los padres para que se les permita hacer los entrenamientos adecuados para llegar porque en Córdoba siempre ha habido talento y lo habrá”.

Pedro Bello

Pedro Bello ejerció de timón del Cajasur en los inicios de la última etapa en la categoría de plata, la que arrancó en 1992 y concluyó en 2002. Con los granates compitió en Primera B entre los años 1992 y 1996.

El base resume el partido de Vista Alegre como la oportunidad de “disfrutar de una gran tarde de baloncesto. El Coto afrontó el partido con una gran preparación y rigor táctico, además de con la ilusión y energía que te da saber que estás en un momento clave de la temporada, al que has llegado con mucho esfuerzo, ilusión y trabajo colectivo”.

También destacó el apoyo del público por considerarlo “un factor clave, llevando a nuestros jugadores a un nivel de concentración, energía y acierto máximo”.

La importancia de la concentración

El partido de vuelta considera que vendrá marcado por “el amplísimo resultado del sábado, ahora deben afrontar el choque con el mismo nivel de concentración, tensión e ilusión que vimos en Vista Alegre, sin relajarse por el margen obtenido, sabiendo que ellos van a apretar mucho allí, pero con la confianza suficiente para tener el partido controlado”.

De cara a un posible ascenso, cree que “estamos ante un momento histórico para tener altura de miras. El Coto posee los recursos humanos y la ilusión necesaria para emprender este proyecto. Deberán buscar los recursos económicos, institucionales y humanos para llevarlo con garantías de éxito, aunando voluntades para un objetivo mayor”.

Raúl Alcalde, segundo derecha sentado, en la campaña 97 98. / CÓRDOBA

Raúl Alcalde

Raúl Alcalde llegó al primer equipo del Cajasur en 1995 para jugar en la Liga EBA, que era por aquel entonces la segunda división española. En la plantilla se mantuvo hasta 1999, por lo que vivió en persona los primeros años de la Liga LEB, categoría que empezó a disputarse en el curso deportivo 96-97.

El director de juego del Cajasur de los 90 vio que “la intensidad fue brutal por parte nuestra desde el minuto uno y el porcentaje de acierto en los tiros de tres fue bárbaro, pasamos por encima de ellos. Vi además al equipo muy compacto, aunque sobresalgan Gonzalo Orozco en la dirección, Ja’ Monta Black y la veteranía del pívot. También vi bien la experiencia del base Pablo Sánchez y a Lamine en los rebotes”.

Alcalde vio como único pero ante el Castelló que “pudimos ganar de 40 y al final no pudimos dosificar para mantener la diferencia, tendrían que haber salido jugadores de la segunda unidad para mantener la difererencia porque la primera ya no podía. No sabemos si vamos a necesitar esos diez puntos, pues ya tenemos el precedente del Caja87 del año pasado que ganó de 29 en la ida y perdió de 37 en la vuelta”.

Alcalde destacó que “se va a ascender y lograr que vengan tres mil espectadores a Vista Alegre. El año que viene habrá que promocionar esto para que haya más abonados, a ver si pudimos subir a la ACB, allí estaremos”.

Rafa Funes

El escolta Rafa Funes compartió equipo con Raúl Alcalde en la campaña 96-97, el primero de la Liga LEB. El gallego Alberto Piñeiro era entonces el entrenador.

Funes vio el encuentro del Coto como “un partidazo, defendiendo muy bien, parando a sus jugadores claves y en ataque leyendo muy bien el juego, con un gran acierto en el tiro exterior que le dio confianza para desplegar su mejor juego”.

De cara al partido de vuelta cree que “no se deben de confiar, tienen una renta buenísima pero el otro equipo es un gran equipo. Aquí no hicieron su mejor partido, por mérito también del Coto, pero no deben confiarse y salir como si la renta fuera mínima, para que no haya problemas, no dejarles durante el partido opciones de que piensen que pueden remontar”.

Regresar a la segunda categoría significaría “volver a su sitio como mínimo, porque el sitio de Córdoba no debe estar más debajo de la Primera FEB, y con el tiempo hacer realidad el sueño de todos los cordobeses de estar en la ACB”.