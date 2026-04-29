Gonzalo Rodríguez: "Es maravilloso ser una pequeña parte de lo que está pasando este año"

-¿Cómo han asimilado la victoria tan extraordinaria conseguida en la ida de la final por el ascenso a la Primera FEB?

-Le hemos dado la máxima normalidad a la semana. Analizamos el partido, vimos cosas que habíamos hecho bien y otras cosas que teníamos que mejorar. Estamos preparando los detalles que pueden ser diferenciales para el próximo partido. Intentamos anticiparnos a cosas que ellos pueden hacer diferentes. Nosotros también cambiaremos algún detallito.

-¿Salen cosas mal en un partido con una victoria tan amplia?

-Claro que sí. Es muy difícil jugar o más bien imposible jugar un partido perfecto. Hay errores que tenemos que subsanar y cosas que nos salieron del todo bien. No hay que perder la perspectiva de que hubo muchas otras cosas que nos salieron muy bien y que debemos intentar repetirlas.

Gonzalo Rodríguez, en Vista Alegre. / A.J. González

-¿Hasta qué punto se ven cerca del ascenso?

-Personalmente no me he parado a pensar ni un minuto en eso, y los jugadores, por lo que me dicen, por lo que hablamos en el vestuario, tampoco piensan en eso. Nosotros, como bien sabes, porque lo me hemos comentado otras veces, siempre ponemos mucho el foco en las cosas que tenemos que hacer y no tanto en el resultado final. Y en este caso no debe ser diferente. Tenemos que concentrarnos mucho en tener un buen nivel defensivo, como siempre, en dominar el rebote, en hacer las cosas que nos llevan a tener buenos tiros en ataque, y en no andar pensando, ni en el resultado del partido, ni en lo que pasó el sábado, ni en lo que puede pasar si ganamos o no ganamos. Son cosas que te generan una ansiedad que no es nada buena, así que a preparar el partido con normalidad, centrarnos en hacer las cosas bien y ya está.

"Siempre ponemos mucho el foco en lo que tenemos que hacer y no en el resultado final"

-Le salió a su equipo ante el Amics un partido con una defensa casi perfecta. ¿Era lo que llevaba toda la temporada entrenando?

-Creo que nos lleva saliendo bien toda la temporada. Estadísticamente, somos un equipo muy bueno defensivamente cuando hacemos las cosas bien. Lo que vamos a intentar en este choque es que nos salgan las normas del plan de partido, que las normas tácticas nos salgan bien, pero, sobre todo, por encima de cualquier otra cosa, tener el nivel de activación, de actividad y de energía que tuvimos el otro día en el partido. Al final, tú puedes pensar como entrenador en cualquier táctica, en cualquier estrategia defensiva, que si falta la energía, es complicado. El otro día, pues contestamos muy bien los unos contra unos, defendimos muy bien el rebote, las transiciones. Eso va a ser la clave del partido una vez más.

"Puedes pensar como entrenador en cualquier táctica, que si falta la energía, es complicado"

-El pasado sábado se demostró que el rebote es una cuestión de todos.

-Hay una cosa muy curiosa, que nosotros lo comentamos muchas veces, y es que las estadísticas individuales del rebote son muy injustas, porque en muchas ocasiones, los pívots bloquean el rebote para que lo coja otro jugador. Entonces, en la estadística sale ese jugador que no es pívot, pero realmente el pívot ha hecho un trabajo muy importante. El baloncesto es un deporte equipo en todo, en las ayudas defensivas, en el rebote, en las transiciones, en todo. Y nosotros creo que somos un equipo que, por encima de todo, esta temporada se ha caracterizado por eso mismo, por ser un equipo.

-Todo el mundo tiene puesta la cabeza en los 30 puntos del partido de ida ¿Cuál puede ser la clave del partido de vuelta ante el Amics?

-La clave del partido, la primera, es ser nosotros mismos, jugar absolutamente sin ningún tipo de miedo, sin restricción de ningún tipo, hacer nuestro baloncesto lo más fielmente que podamos. Y, como siempre, como todos los partidos, la clave va a estar en lo básico, en controlar los unos contra unos, las transiciones defensivas, en el rebote, en bloquearnos bien y en no perder balones.

-El Amics Castelló está herido en su orgullo. ¿Qué espera de este equipo?

-Ellos van a salir supermentalizados para defendernos a tope, para intentar presionarnos, para intentar sacarnos de nuestro juego. Y luego, ofensivamente, pues, reitero lo que dije antes del primer partido, es un equipo peligrosísimo, por la capacidad de uno contra uno que tienen y por la capacidad de muchos de sus jugadores de anotar de tres puntos. La clave para nosotros está en defenderles bien.

Gonzalo Rodríguez, técnico del Coto Córdoba de Baloncesto. / A.J. González

-Estos días le habrán felicitado hasta sus vecinos ¿Ha notado el cariño especial de la gente?

-Los vecinos no me ven mucho porque salgo muy temprano y vuelvo muy tarde. Pero sí, la gente que me cruzo por aquí, por Vista Alegre, me ha felicitado después del partido del otro día. Es maravilloso ser una pequeña parte de lo que está pasando este año. Estamos en un año muy bueno, el cariño de la gente es constante. El otro día había mucha gente emocionada tras el partido. Por eso, ojalá podamos rematar la faena bien.

-El público se volcó el pasado sábado con su equipo y cerca de 200 aficionados viajarán a Castellón. ¿Qué opina?

-El ambiente del otro día aquí fue increíble. La gente tiene que saber, todos los jugadores lo comentaron, que el nivel de energía que nos genera tener a nuestro público es muy grande. El hecho de que se desplacen tantos aficionados a un desplazamiento que no es no es muy corto, pues habla de que el compromiso de la afición con su equipo es muy grande.

-Ya le habrán dicho que hace 24 años que no compite un equipo cordobés en la segunda categoría masculina. ¿Qué le podría dar a Córdoba el ascenso?

-Eso prefiero hablarlo la semana que viene. Ahora vamos a pensar solamente en sacar el partido adelante.

-¿Quiere seguir la temporada que viene en Córdoba?

-Me han tratado de maravilla, estoy superfeliz aquí. Muy contento por muchas cosas, pero vamos a esperar a que acabe la temporada, porque ahora tenemos que estar totalmente centrados en lo que tenemos esa semana.

-Explíquenos como puede pasar que un equipo inicie la liga con ocho victorias seguidas, luego entre en una racha irregular, pierda varios partidos consecutivos en casa y al final haga el partido ideal en el día clave.

-Creo que la progresión de un equipo de baloncesto no es lineal. No siempre va el equipo mejorando en una trayectoria ascendente constante. Hay algunos picos de dientes de sierra, podríamos decir. Hay veces que cuando se está asentando un hábito en el equipo, cuando estamos trabajando cosas diferentes desde el punto de vista táctico, etcétera, pues el nivel del juego se resiente un poco. Eso pasa muchas veces. Luego hay otro factor que es el humano, es decir, hay jugadores que hay momentos en la temporada que tienen mucha confianza en sí mismos, que tienen mucha fluidez, y otros en los que no están tan fluidos. A los entrenadores nos pasa lo mismo, hay partidos en los que estamos más acertados y otros en los que estamos menos. Y luego que los rivales también juegan. A principio de temporada, pues, todo el mundo tiene un nivel regular, porque estamos empezando a construir. A medida que avanza la temporada los equipos, pues han trabajado más y es mucho más difícil ganar partidos. Todo esos factores hacen, pues, que al final ganes, pierdas, pero lo que sí es cierto es que este año, de cada victoria y de cada derrota, hemos sacado conclusiones, y de cada victoria y cada derrota, el equipo ha respondido aprendiendo algo nuevo. Eso no es fácil de conseguir, y yo creo que nosotros lo estamos consiguiendo. La capacidad de compromiso de los jugadores, la capacidad de aprendizaje, la evolución del equipo, bajo mi punto de vista, ha sido muy buena porque ellos han puesto de su parte. No siempre puedes ganar, no siempre puedes estar arriba de todo. Lo que sí puedes hacer siempre es ser un equipo y seguir aprendiendo, y eso creo que lo estamos consiguiendo.

"No siempre puedes ganar pero sí ser un equipo y seguir aprendiendo"

-¿La mejor virtud de este equipo ha sido la de aprender de sus errores?

- Sí, una de ellas. Ya no solo de los errores, también de los aciertos, es decir, cosas que llevamos haciendo bien mucho tiempo, pues, a veces los equipos tienden a relajarse y dejar de hacerlas bien. Los entrenadores estamos constantemente diciendo lo que hacemos mal y a veces nos olvidamos un poco de decirles lo que estamos haciendo bien y que debemos seguir. Gracias a que el foco del equipo siempre ha estado en el proceso de mejora, y no tanto en el resultado, pues hemos sido capaces de abstraernos de las victorias, de las derrotas. Siempre hemos buscado la mejoría del equipo y eso es muy importante.